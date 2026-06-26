Il regolatore finanziario dell’Indonesia ha introdotto requisiti di certificazione per gli influencer che raccomandano crypto e altri asset finanziari digitali, mentre il Paese amplia la supervisione sulle promozioni finanziarie sui social media.

Ai sensi del Financial Services Authority Regulation No. 6 del 2026, annunciato mercoledì, le persone che raccomandano asset digitali devono ottenere certificazioni di competenza, a meno che non siano già soggette a un diverso requisito di licenza.

Gli influencer possono raccomandare solo asset digitali quotati su exchange autorizzati, mentre qualsiasi provider di servizi da loro raccomandato deve essere a sua volta autorizzato. Le campagne di marketing devono essere condotte tramite imprese di servizi finanziari regolamentate, che sono responsabili dei contenuti promozionali, e distribuite attraverso i loro canali di comunicazione ufficiali.

L’Indonesia si unisce a un numero crescente di giurisdizioni che stanno rafforzando la supervisione sugli influencer finanziari, chiamati anche finfluencer, con Australia e Regno Unito che hanno introdotto regole più ampie per le promozioni di investimento e le Filippine che hanno adottato restrizioni di marketing specifiche per le crypto.

Estratto tradotto automaticamente del comunicato dell'OJK. Fonte: OJK

I regolatori globali rafforzano la vigilanza sui finfluencer

Australia e Regno Unito sono state tra le prime giurisdizioni a chiarire in che modo le leggi finanziarie esistenti si applicano agli influencer.

Nel marzo 2022, l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha dichiarato che gli influencer potrebbero aver bisogno di una licenza per servizi finanziari quando i loro contenuti equivalgono a consulenza finanziaria o contribuiscono a organizzare transazioni. Ha inoltre avvertito che le società finanziarie autorizzate potrebbero essere ritenute responsabili per condotte scorrette da parte degli influencer con cui collaborano.

Nel 2024, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato linee guida secondo cui gli influencer non autorizzati potrebbero commettere un reato penale quando promuovono prodotti finanziari regolamentati senza l’approvazione di una società adeguatamente autorizzata.

Il 24 aprile, la FCA ha guidato una campagna internazionale di “week of action” contro i finfluencer illegali. Secondo la FCA, hanno partecipato 17 regolatori, conducendo attività di enforcement, campagne di sensibilizzazione dei consumatori e programmi educativi per gli influencer che vogliono agire in modo responsabile.

La FCA ha dichiarato di aver inviato 120 richieste di rimozione di account relative a 1.267 pubblicità finanziarie illegali, che avevano raggiunto almeno 2,3 milioni di account social media nel Regno Unito.

Nel frattempo, le Filippine hanno introdotto nel 2025 restrizioni di marketing specifiche per le crypto, che coprono endorsement, contenuti sponsorizzati, post sui social media, podcast, livestream e alcuni contenuti educativi a pagamento.

In base alle regole, i crypto asset service provider sono tenuti a comunicare alla Philippine Securities and Exchange Commission i propri marketer terzi autorizzati.