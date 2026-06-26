I regolatori globali rafforzano la vigilanza sui finfluencer

Estratto tradotto automaticamente del comunicato dell'OJK. Fonte: OJK
Australia e Regno Unito sono state tra le prime giurisdizioni a chiarire in che modo le leggi finanziarie esistenti si applicano agli influencer.
Nel marzo 2022, l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha dichiarato che gli influencer potrebbero aver bisogno di una licenza per servizi finanziari quando i loro contenuti equivalgono a consulenza finanziaria o contribuiscono a organizzare transazioni. Ha inoltre avvertito che le società finanziarie autorizzate potrebbero essere ritenute responsabili per condotte scorrette da parte degli influencer con cui collaborano.
Nel 2024, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito ha pubblicato linee guida secondo cui gli influencer non autorizzati potrebbero commettere un reato penale quando promuovono prodotti finanziari regolamentati senza l’approvazione di una società adeguatamente autorizzata.
Il 24 aprile, la FCA ha guidato una campagna internazionale di “week of action” contro i finfluencer illegali. Secondo la FCA, hanno partecipato 17 regolatori, conducendo attività di enforcement, campagne di sensibilizzazione dei consumatori e programmi educativi per gli influencer che vogliono agire in modo responsabile.
La FCA ha dichiarato di aver inviato 120 richieste di rimozione di account relative a 1.267 pubblicità finanziarie illegali, che avevano raggiunto almeno 2,3 milioni di account social media nel Regno Unito.
Nel frattempo, le Filippine hanno introdotto nel 2025 restrizioni di marketing specifiche per le crypto, che coprono endorsement, contenuti sponsorizzati, post sui social media, podcast, livestream e alcuni contenuti educativi a pagamento.
In base alle regole, i crypto asset service provider sono tenuti a comunicare alla Philippine Securities and Exchange Commission i propri marketer terzi autorizzati.
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