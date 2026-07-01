Il mercato delle previsioni Kalshi ha aggiunto l’India al proprio elenco di giurisdizioni soggette a restrizioni, secondo un documento relativo all’accordo tra i membri aggiornato mercoledì.

Il documento elenca ora un totale di 55 giurisdizioni soggette a restrizioni, ai cui residenti è impedito l’accesso alla piattaforma.

Ad aprile, il Ministero dell’Elettronica e delle Tecnologie dell’Informazione indiano ha intimato ai fornitori di reti private virtuali (VPN) di smettere di facilitare l’accesso a «piattaforme di scommesse online e di mercati delle previsioni illegali e bloccate».

Questo sviluppo si aggiunge alla crescente pressione normativa sui mercati di previsione. A maggio, le autorità spagnole hanno bloccato l’accesso a Polymarket e Kalshi in base alle leggi locali sul gioco d’azzardo, mentre l’Indonesia ha bloccato l’accesso a Polymarket dopo che la piattaforma aveva messo in vendita contratti sull’eventualità che il presidente Prabowo Subianto lasciasse la carica prima della fine del suo mandato.

Anche altri paesi, tra cui Singapore, Polonia, Portogallo, Ungheria, Ucraina e Brasile, hanno bloccato o vietato piattaforme di mercati di previsione come Kalshi e Polymarket.

Kalshi aggiorna il documento relativo all'accordo tra i membri. Fonte: Kalshi

Mercati predittivi sotto esame su contratti sportivi e politici

Le scommesse politiche e i contratti relativi a eventi sportivi sono stati oggetto di un crescente scrutinio normativo.

A gennaio, i legislatori statunitensi hanno proposto una legge volta a limitare le operazioni sui mercati di previsione politica da parte di funzionari governativi, dopo che un utente di Polymarket aveva incassato oltre 400.000 dollari su un contratto relativo alla destituzione dell’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro, alimentando i timori di insider trading.

Il Kentucky è stato l’ultimo Stato a citare in giudizio cinque piattaforme di mercati predittivi, tra cui Kalshi e Polymarket, accusandole di «gestire piattaforme di scommesse sportive e di gioco d’azzardo senza licenza e illegali», come riportato giovedì da Cointelegraph.

Kalshi e Polymarket sono due delle più grandi piattaforme di mercati predittivi, con un volume di scambi settimanale rispettivamente di 3,7 miliardi e 3,2 miliardi di dollari.

Kalshi e Polymarket, dati chiave, categorie principali. Fonte: Defirate.com

Le scommesse sportive sono state la categoria più importante su entrambe le piattaforme, con un volume giornaliero pari a 328 milioni di dollari per Kalshi e 196 milioni di dollari per Polymarket, secondo i dati forniti da Defirate.