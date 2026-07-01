Mercati predittivi sotto esame su contratti sportivi e politici

Kalshi aggiorna il documento relativo all'accordo tra i membri. Fonte: Kalshi
Le scommesse politiche e i contratti relativi a eventi sportivi sono stati oggetto di un crescente scrutinio normativo.
A gennaio, i legislatori statunitensi hanno proposto una legge volta a limitare le operazioni sui mercati di previsione politica da parte di funzionari governativi, dopo che un utente di Polymarket aveva incassato oltre 400.000 dollari su un contratto relativo alla destituzione dell’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro, alimentando i timori di insider trading.
Il Kentucky è stato l’ultimo Stato a citare in giudizio cinque piattaforme di mercati predittivi, tra cui Kalshi e Polymarket, accusandole di «gestire piattaforme di scommesse sportive e di gioco d’azzardo senza licenza e illegali», come riportato giovedì da Cointelegraph.
Kalshi e Polymarket sono due delle più grandi piattaforme di mercati predittivi, con un volume di scambi settimanale rispettivamente di 3,7 miliardi e 3,2 miliardi di dollari.
Kalshi e Polymarket, dati chiave, categorie principali. Fonte: Defirate.com
Le scommesse sportive sono state la categoria più importante su entrambe le piattaforme, con un volume giornaliero pari a 328 milioni di dollari per Kalshi e 196 milioni di dollari per Polymarket, secondo i dati forniti da Defirate.
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