Cambio di rotta di Moonbeam rappresenta duro colpo per Polkadot

Moonbeam non ha fornito una tempistica relativa al lancio della piattaforma di agenti IA, ma ha invitato i possessori di GLMR a trasferire i propri token dalla parachain di Polkadot a Base entro il 31 luglio.

Moonbeam, protocollo di interoperabilità basato su Polkadot, ha annunciato di volersi orientare verso Base, layer 2 di Ethereum, per lanciare una rete di comunicazione e regolamento tra agenti IA, con l’obiettivo di conquistare una quota di questo mercato emergente.

“Si tratta di un passaggio verso la frontiera più entusiasmante del mondo delle criptovalute: agenti IA autonomi che si individuano a vicenda, negoziano il lavoro e si pagano reciprocamente interamente on-chain, senza intermediari”, ha affermato Moonbeam in un comunicato pubblicato venerdì per annunciare il Moonbeam Protocol.

«Riteniamo che il coordinamento on-chain nativo per l’IA rappresenti una significativa opportunità a lungo termine. Questa transizione ci consente di concentrare le risorse in quella direzione», ha aggiunto Moonbeam.

Moonbeam non ha fornito una tempistica per il lancio del Moonbeam Protocol.

Fonte: Moonbeam

Lo sviluppo degli agenti ha registrato una diffusione considerevole nel settore delle criptovalute, con il CEO di Coinbase Brian Armstrong e il CEO di Circle Jeremy Allaire tra i dirigenti che prevedono che gli agenti basati sull’intelligenza artificiale diventeranno gli utenti dominanti dei pagamenti basati su blockchain nei prossimi anni.

Il protocollo di pagamento x402 di Coinbase è stato uno dei principali motori di questa tendenza, mentre anche le blockchain di livello 1 Aptos e Near hanno implementato infrastrutture a supporto dell’attività on-chain guidata dagli agenti.

L’adozione nel settore dei pagamenti basati su blockchain ha tuttavia faticato a decollare: i dati di Artemis mostrano che negli ultimi 30 giorni il protocollo x402 ha facilitato un volume di scambi pari a soli 2 milioni di dollari.

Lo sviluppo degli agenti di IA procede lentamente anche nelle grandi aziende tecnologiche: giovedì Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha dichiarato che la tecnologia non ha accelerato i flussi di lavoro dell’azienda con la rapidità prevista.

Cambio di rotta di Moonbeam rappresenta duro colpo per Polkadot

Diversi membri della comunità crypto hanno affermato che il cambio di rotta di Moonbeam ha rappresentato una grave battuta d’arresto per l’ecosistema Polkadot, con un utente di X che ha definito Moonbeam il “progetto di punta” di Polkadot.

“È davvero una seccatura per Polkadot”, ha detto un altro utente di X.

Moonbeam è stato lanciato come parachain di Polkadot nel gennaio 2022, offrendo agli sviluppatori la possibilità di creare applicazioni compatibili con la Ethereum Virtual Machine direttamente all’interno dell’ecosistema Polkadot.

Utenti Moonbeam invitati a trasferire token

I possessori di Moonbeam (GLMR) dovranno trasferire i propri token dalla parachain di Moonbeam su Polkadot a Base entro il 31 luglio 2026, compresi i GLMR vincolati nei mercati di prestito, nei contratti di staking e in altri protocolli di finanza decentralizzata, ha affermato Moonbeam.

Coloro che detengono il token su un exchange centralizzato non dovranno intraprendere alcuna azione, ha precisato Moonbeam.

Moonbeam ha dichiarato che continuerà a fornire i propri servizi di interoperabilità cross-chain sulla parachain di Polkadot per tutta la durata del periodo di transizione e che non abbandonerà i propri sviluppatori né i fornitori di infrastrutture esistenti.