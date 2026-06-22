Morgan Stanley ha aggiornato i filing per i suoi exchange-traded fund su Ether e Solana, rivelando di voler applicare le commissioni più basse rispetto ai rivali.

Giovedì, la società ha depositato presso la Securities and Exchange Commission dichiarazioni Form S-1 modificate per ciascun ETF, mostrando l’intenzione di offrire condizioni più competitive rispetto agli attuali prodotti sul mercato e di applicare commissioni dello 0,14% per ciascuno dei suoi prodotti.

L’ETF spot su Ether (ETH) con le commissioni più basse attualmente negli Stati Uniti è il Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH), allo 0,15%, mentre l’ETF spot su Solana (SOL) di Franklin Templeton, il Franklin Solana ETF (SOEZ), applica la commissione più bassa tra i suoi concorrenti, pari allo 0,19%, secondo Farside Investors.

È la seconda volta che Morgan Stanley aggiorna i filing per gli ETF da quando ha presentato inizialmente domanda per i prodotti a gennaio; gli emendamenti sono generalmente un segnale che la SEC è vicina ad approvare i prodotti per il trading. In tal caso, diventerebbero l’undicesimo ETF spot su Ether e il settimo ETF spot su Solana a essere lanciati negli Stati Uniti.

L’analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas ha scritto venerdì su X che le commissioni li rendono “i più economici negli Stati Uniti e nel mondo.”

Fonte: Eric Balchunas

Le commissioni basse sono state una tattica per Morgan Stanley, mentre la società cerca di entrare in ritardo nel mercato degli ETF crypto spot dominato da emittenti come BlackRock e Fidelity. Il suo ETF su Bitcoin (BTC), lanciato ad aprile, ha fissato le commissioni allo 0,14%, al di sotto dello 0,15% applicato da Grayscale sul suo mini ETF su Bitcoin.

Quella commissione ha probabilmente aiutato il fondo Bitcoin di Morgan Stanley a registrare un rispettabile afflusso nel primo giorno pari a 30,6 milioni di dollari. Da allora, l’ETF ha registrato afflussi totali per 331 milioni di dollari, superando gli ETF di Invesco, Franklin Templeton e CoinShares, tutti lanciati nel gennaio 2024.

Gli ultimi filing di Morgan Stanley mostrano inoltre che Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure e Coinbase Canada forniranno i servizi di staking per ciascuno degli ETF, con ogni fondo che applicherà una commissione di staking del 5% sui reward generati dal prodotto.

L’ETF su Ethereum, denominato Morgan Stanley Ethereum Trust, avrà il ticker “MSSE”, mentre l’ETF su Solana, chiamato Morgan Stanley Solana Trust, sarà scambiato con il ticker MSOL.