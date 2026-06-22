Fonte: Eric Balchunas
Le commissioni basse sono state una tattica per Morgan Stanley, mentre la società cerca di entrare in ritardo nel mercato degli ETF crypto spot dominato da emittenti come BlackRock e Fidelity. Il suo ETF su Bitcoin (BTC), lanciato ad aprile, ha fissato le commissioni allo 0,14%, al di sotto dello 0,15% applicato da Grayscale sul suo mini ETF su Bitcoin.
Quella commissione ha probabilmente aiutato il fondo Bitcoin di Morgan Stanley a registrare un rispettabile afflusso nel primo giorno pari a 30,6 milioni di dollari. Da allora, l’ETF ha registrato afflussi totali per 331 milioni di dollari, superando gli ETF di Invesco, Franklin Templeton e CoinShares, tutti lanciati nel gennaio 2024.
Gli ultimi filing di Morgan Stanley mostrano inoltre che Figment, Galaxy Blockchain Infrastructure e Coinbase Canada forniranno i servizi di staking per ciascuno degli ETF, con ogni fondo che applicherà una commissione di staking del 5% sui reward generati dal prodotto.
L’ETF su Ethereum, denominato Morgan Stanley Ethereum Trust, avrà il ticker “MSSE”, mentre l’ETF su Solana, chiamato Morgan Stanley Solana Trust, sarà scambiato con il ticker MSOL.
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