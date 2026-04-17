Il nuovo exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot di Morgan Stanley ha appena superato il WisdomTree Bitcoin Fund (WBTC) in termini di afflussi netti totali, nonostante sia stato lanciato poco più di una settimana fa.

Mercoledì il Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) ha registrato afflussi per 19,3 milioni di dollari, portando il totale netto a 103 milioni di dollari.

La cifra supera ora l'afflusso netto totale di 86 milioni di dollari del WisdomTree Bitcoin Fund (WBTC), accumulato dal suo lancio nel gennaio 2024, secondo i dati di Farside Investors.

Sempre più asset manager stanno cercando di entrare nel settore in crescita degli ETF su Bitcoin. Martedì, Goldman Sachs, un tempo critico nei confronti delle criptovalute, ha presentato domanda alla SEC per lanciare un proprio ETF legato a Bitcoin.

Dati sui flussi relativi agli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti dal 30 marzo. Fonte: Farside Investors

L'ETF spot su Bitcoin di Morgan Stanley è stato lanciato l'8 aprile con una commissione dello 0,14%, la più bassa del mercato, inferiore di un punto base rispetto all'ETF Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC).

Si è aggiunto ad altri 11 ETF Bitcoin spot, tra cui l'iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) di BlackRock — l'attuale leader di mercato con 64,3 miliardi di dollari in afflussi netti — e il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund con 10,9 miliardi di dollari.

Tra gli altri concorrenti di MSBT figurano gli ETF Bitcoin emessi da Bitwise, ARK 21Shares e Grayscale.

Se lo slancio dovesse continuare, l'ETF Bitcoin di Morgan Stanley potrebbe superare l'ETF Invesco Galaxy Bitcoin (BTCO), l'ETF Valkyrie Bitcoin (BRRR) e l'ETF Franklin Bitcoin (EZBC), che hanno accumulato afflussi netti rispettivamente di 245 milioni, 326 milioni e 375 milioni di dollari.

La durata media degli ETF sta diminuendo

Un report di Bloomberg del 2 aprile ha rilevato che la durata media degli ETF è scesa da 4,66 anni nel 2024 a circa 3,5 anni nel 2025.

Oltre 40 ETF sono stati liquidati nei primi due mesi del 2026, sebbene tra questi non figurino ETF crypto rilevanti.

Gli ETF liquidati nei primi due mesi del 2026 hanno registrato una durata media di 21 mesi, circa la metà rispetto a quelli liquidati nel 2025.

L’analista ETF di Bloomberg James Seyffart aveva previsto a dicembre che molti prodotti crypto quotati in borsa sarebbero stati liquidati entro la fine del 2027 a causa della scarsa domanda.

All’epoca, oltre 126 richieste di ETP erano in attesa di una decisione da parte della Securities and Exchange Commission.