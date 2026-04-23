Garrett Dutton, un musicista americano meglio conosciuto come “G. Love”, ha dichiarato di aver perso 420.000 dollari in Bitcoin dopo aver installato dall’App Store di Apple un’app dannosa che si spacciava per Ledger Live, l’app di auto-custodia di criptovalute, e aver inserito la sua frase di seed.

“Ho avuto una giornata davvero difficile”, ha raccontato Dutton ai suoi 67.500 follower in un post su X sabato, aggiungendo di aver perso il suo gruzzolo di 5,9 Bitcoin (BTC) “in un istante” dopo aver trascorso circa 10 anni ad accumulare le monete per garantirsi la pensione.

In un post successivo, l’investigatore del mondo delle criptovalute ZachXBT ha affermato che i Bitcoin di Dutton sono stati inviati a indirizzi di deposito collegati all’exchange di criptovalute KuCoin attraverso nove transazioni. KuCoin ha risposto al post con una dichiarazione tipicamente rivolta ai clienti.

L'incidente mette in luce un problema persistente causato dai malintenzionati nel settore delle criptovalute. Martedì, l'FBI (Federal Bureau of Investigation) statunitense ha riferito che gli americani hanno perso oltre 11 miliardi di dollari a causa di incidenti legati alle criptovalute nel 2025, in aumento rispetto ai 9 miliardi registrati l'anno precedente.

Correlato: Pensionato perde 840.000$ in tripla truffa perpetrata da “esperto crypto”

Dutton ha dichiarato di essere stato indotto con l'inganno a rivelare la sua frase di seed dopo aver scaricato il software dannoso sul suo nuovo Apple MacBook Neo, ma non ha specificato quale link avesse utilizzato.

“Sono nel mondo delle criptovalute dal 2017. Oggi mi hanno colto alla sprovvista. È stata tutta colpa mia per non essere stato più attento. Ma che questo serva da monito. Ci sono tantissime truffe”, ha aggiunto.

Al momento della stesura di questo articolo, Cointelegraph non è riuscita a trovare la falsa app Ledger sull'App Store di Apple. Cointelegraph ha contattato Apple per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

App false di Ledger presenti nello Store di Microsoft

I truffatori utilizzano questa strategia basata su app Ledger contraffatte almeno dal 2023.

Quell'anno, quasi 600.000 dollari in Bitcoin sono stati rubati a diversi utenti che avevano scaricato una versione contraffatta dell'applicazione Ledger Live dall'app store di Microsoft.

Microsoft ha ammesso che l'app dannosa aveva eluso il proprio processo di revisione e l'ha rimossa poco dopo.