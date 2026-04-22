Scommesse su Polymarket rimosse da Google News dopo breve apparizione

Secondo quanto riferito, i mercati di scommesse di Polymarket sarebbero apparsi nei risultati di Google News accanto a testate giornalistiche affermate, per poi scomparire.

Un portavoce di Google ha dichiarato a The Verge che la presenza della piattaforma in News era dovuta a un errore. «Questo sito è apparso per un breve periodo su Google News per errore e ora non compare più», avrebbe affermato il portavoce Ned Adriance.

Prima della rimozione, i link a Polymarket venivano mostrati direttamente sotto i principali media quando gli utenti effettuavano ricerche relative a eventi specifici. In un esempio citato da Futurism, una ricerca su “le navi transiteranno nello stretto” relativa allo Stretto di Hormuz ha restituito un mercato Polymarket che prevedeva i risultati sul passaggio delle navi insieme alle notizie di Reuters e The Guardian.

Fonte: Futurism

In una ricerca effettuata domenica da Cointelegraph, la stessa query non ha restituito alcun risultato relativo a Polymarket.

Polymarket e Kalshi puntano su partnership con i media

L'anno scorso, Google ha stretto una partnership sia con Polymarket che con la rivale Kalshi per integrare i loro dati in Google Finance.

A giugno, X di Elon Musk ha inoltre annunciato una partnership con Polymarket, nominandola partner ufficiale per i mercati predittivi. L'accordo mirava a integrare il servizio di previsioni basato sulle scommesse nella piattaforma social.

Inoltre, a ottobre, MetaMask ha dichiarato che avrebbe integrato Polymarket nell'ambito della sua strategia volta ad espandersi oltre il semplice portafoglio di criptovalute per diventare un gateway più ampio verso una “finanza democratizzata”. Lo stesso mese, World App, il portafoglio digitale e la piattaforma di identità del progetto World di Sam Altman, ha aggiunto l'app Polymarket.

Solo una piccola parte dei trader di Polymarket realizza un profitto

Come riportato da Cointelegraph, secondo i nuovi dati condivisi dall'analista di criptovalute Andrey Sergeenkov, solo una minuscola percentuale dei trader di Polymarket riesce a generare un reddito mensile elevato e costante. Mentre circa l'1% dei trader ha superato i 5.000 dollari di profitti in un solo mese, solo lo 0,015% è riuscito a mantenere tale livello per quattro mesi consecutivi.

I risultati mostrano inoltre che solo lo 0,033% dei portafogli ha superato i 100.000 dollari di profitti totali, e alcuni di questi appartengono probabilmente a trader professionisti piuttosto che a utenti al dettaglio. Nonostante il crescente clamore intorno ai mercati predittivi come caso d’uso delle criptovalute in rapida ascesa, i dati suggeriscono che la maggior parte dei partecipanti fatica a mantenere una redditività costante nel tempo.