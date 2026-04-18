Le società di mining Bitcoin (BTC) quotate in borsa hanno venduto più BTC nel primo trimestre del 2026 che in tutti e quattro i trimestri del 2025, mentre le condizioni operative del settore si fanno più difficili.

Secondo TheEnergyMag, i miner di BTC quotati in borsa, tra cui MARA, CleanSpark, Riot, Cango, Core Scientific e Bitdeer, hanno venduto complessivamente oltre 32.000 BTC nel primo trimestre del 2026.

Le vendite del Q1 hanno superato i 20.000 BTC venduti nel secondo trimestre del 2022 durante il bear market crypto innescato dal crollo dell'ecosistema Terra-Luna, stabilendo un “nuovo record” per le vendite trimestrali dei miner BTC, ha affermato TheMinerMag.

Vendite trimestrali di BTC da parte delle società di mining Bitcoin quotate in borsa, dal primo trimestre 2022 al primo trimestre 2026. Fonte: TheEnergyMag

Le vendite arrivano mentre l’hashprice — ovvero il costo computazionale e un parametro fondamentale per la redditività dei miner — si trova a livelli minimi storici, sotto i 35 $ per petahash al secondo al giorno (PH/s), secondo i dati di Hashrate Index.

La soglia dei 35 $ per PH/s rappresenta il punto di breakeven per molti miner Bitcoin, in particolare per quelli che utilizzano macchine più datate. L’attuale hashprice, intorno ai 33 $ per PH/s al giorno, colloca circa il 20% dell’industria del mining in territorio non redditizio.

L'hashprice per i miner di BTC è in calo dal luglio 2025 e attualmente si attesta a circa 33 $ per PH/s al giorno. Fonte: Hashrate Index

Le massicce vendite di BTC arrivano in un momento in cui il settore del mining deve fare i conti con una maggiore concorrenza, caratterizzata da un aumento dell'hashrate (la potenza di calcolo totale impiegata dai miner per garantire la sicurezza della rete), dalla riduzione delle block reward e da fattori macroeconomici sfavorevoli.

I BTC detenuti dai miner sono in calo da tempo, mentre le società di tesoreria continuano ad acquistarli

Secondo CryptoQuant, il Bitcoin Miner Reserve, un indicatore che tiene traccia di tutti i BTC detenuti dai miner, è in graduale calo dal 2023.

Alla fine del 2023 i miner Bitcoin detenevano complessivamente oltre 1,86 milioni di BTC, ma al momento della pubblicazione ne possiedono solo circa 1,8 milioni.

The total number of BTC held by Bitcoin miners has been gradually declining since 2023. Source: CryptoQuant

I miner vendono periodicamente parte dei propri BTC per coprire le spese operative, ma una combinazione di prezzi crypto più bassi e costi energetici in aumento ha costretto alcuni miner a cedere monete che avrebbero altrimenti conservato nelle proprie tesorerie aziendali.

“Prevediamo un'ulteriore capitolazione tra gli operatori con costi più elevati nel primo semestre del 2026, a meno che il prezzo di BTC non registri una ripresa significativa”, ha affermato l'asset manager CoinShares nel suo Bitcoin Mining Report relativo al Q1 2026.

In netto contrasto con le vendite dei miner vi sono le società di tesoreria Bitcoin, come Strategy, che acquista regolarmente la più grande criptovaluta.

Michael Saylor, co-fondatore della più grande società di tesoreria Bitcoin, all'inizio di questa settimana ha segnalato che Strategy sta acquisendo ulteriori BTC, mentre il prezzo arretrava dal massimo locale di oltre 73.000 $ raggiunto questa settimana.

“Pensate in grande”, ha dichiarato Saylor domenica, condividendo il grafico storico degli acquisti di BTC da parte di Strategy, ormai sinonimo di imminenti nuove acquisizioni.



