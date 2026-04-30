La società di tesoreria Bitcoin Strategy e il suo titolo privilegiato perpetuo, STRC, sono stati il “singolo fattore più importante” nel recente rally di Bitcoin, che è salito del 20% dal minimo di febbraio, secondo Matt Hougan, chief investment officer di Bitwise.

Nelle ultime otto settimane, Strategy ha aggiunto Bitcoin per 7,2 miliardi di dollari, ha dichiarato Hougan in un report pubblicato martedì.

“Sì, ci sono stati diversi fattori alla base del recente rally, tra cui i forti acquisti da parte degli ETF, per a 3,8 miliardi di dollari dal 1° marzo, e la ripresa degli acquisti da parte degli holder a lungo termine. Ma Strategy è stata il singolo fattore più importante”, ha affermato.

Bitcoin è stato scambiato tra 75.849 e 79.321 $ negli ultimi sette giorni, secondo CoinGecko. Mercoledì veniva scambiato intorno ai 76.486 $, in rialzo del 21% rispetto al minimo del 6 febbraio di 62.822 $.

Strategy è il più grande holder aziendale di Bitcoin quotato in borsa. Tra il 20 e il 26 aprile ha acquistato 3.273 Bitcoin per 255 milioni di dollari, portando le sue riserve totali a 818.334 BTC.

Fonte: Lookonchain

Secondo un analista, gli acquisti di Bitcoin dovrebbero continuare

Strategy effettua solitamente acquisti settimanali di Bitcoin. L’ultima ondata di acquisti ha portato le sue riserve totali oltre quelle dell’asset manager globale BlackRock, che detiene circa 812.300 BTC per conto dei propri clienti.

Hougan ipotizza che gli acquisti di Strategy “continueranno ancora per qualche tempo”, spinti dall’emissione di STRC, il titolo privilegiato perpetuo della società, che paga agli investitori un dividendo fisso finché l’azienda resta operativa.

“Strategy emette STRC perché vuole acquistare più Bitcoin. La maggior parte del capitale raccolto attraverso l’emissione di STRC viene utilizzata per comprare BTC sul mercato aperto”, ha affermato.

“Con i junk bond che rendono meno del 7% e gli investitori in fuga dal credito privato, il rendimento dell’11,5% di STRC — sostenuto da un cuscinetto in Bitcoin da oltre 40 miliardi di dollari — appare particolarmente interessante. Sospetto che Strategy raccoglierà altri miliardi tramite STRC”, ha aggiunto Hougan.

Saylor ha precedentemente affermato che la società può sostenere il pagamento dei dividendi a tempo indeterminato se Bitcoin continua a crescere.

Hougan ha dichiarato che, ai prezzi attuali, Strategy potrebbe “ipoteticamente pagare i dividendi esistenti per 42 anni”. Tuttavia, se Bitcoin salisse del 20% all’anno, potrebbe “pagare i dividendi per sempre”.

Strategy potrebbe superare Satoshi a breve

Se Strategy dovesse continuare al ritmo attuale, le sue riserve potrebbero superare quelle del creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, entro i prossimi due anni, secondo Alex Thorn, head of research della società di servizi finanziari focalizzata sulle crypto Galaxy Digital.

Fonte: Alex Thorn

I wallet che si ritiene appartengano a Nakamoto contengono 1,1 milioni di BTC, pari a circa il 5,5% dell'offerta totale. Strategy dovrebbe acquistare altri 277.666 BTC per eguagliare Nakamoto.

Tuttavia, gli acquisti di Bitcoin da parte di Strategy hanno subito notevoli variazioni. L'acquisto più piccolo nel 2026 è stato di 855 Bitcoin a febbraio, mentre il più consistente finora quest'anno è avvenuto il 20 aprile con 34.164 monete.