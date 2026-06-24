L'Europa diventa il campo di battaglia normativo

Fonte: Cassie Craddock
“Il MiCA ha contribuito a dare il via a una nuova ondata di adozione degli asset digitali da parte degli investitori istituzionali, e stiamo assistendo a un’accelerazione della domanda in tutta la regione”, ha affermato Cassie Craddock, direttore generale per il Regno Unito e l’Europa di Ripple.
L'approvazione CASP di Ripple arriva mentre l'Europa si profila come un banco di prova normativo fondamentale per il settore crypto, con l'entrata in vigore del quadro normativo MiCA.
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Le società crypto stanno correndo per ottenere l’autorizzazione MiCA prima della scadenza del 1° luglio, ma importanti exchange, tra cui Binance, sono ancora in attesa di approvazione nell’ambito del nuovo regime.
Secondo alcuni report dei media, i regolatori greci potrebbero prepararsi a respingere la domanda di Binance.
Ripple detiene attualmente oltre 75 licenze regolamentari a livello globale, inclusa una licenza nel Regno Unito rilasciata dalla Financial Conduct Authority nel gennaio 2026.
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