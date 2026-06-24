Il regolatore finanziario del Lussemburgo ha concesso a Ripple l’approvazione preliminare per una licenza da crypto asset service provider (CASP) ai sensi del regolamento Markets in Crypto-Assets (MiCA) dell’Unione Europea, ha dichiarato martedì la società.

In una nota, Ripple ha affermato che l’approvazione, una volta finalizzata, le consentirebbe di offrire servizi crypto regolamentati a banche, fintech e altre imprese in tutti i 30 Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), attraverso un unico passaporto regolamentare.

La mossa si basa sulla licenza esistente di Electronic Money Institution (EMI) detenuta da Ripple in Lussemburgo, che le consente di fornire pagamenti transfrontalieri regolamentati e servizi di moneta elettronica in tutto il SEE. L’aggiornamento arriva a pochi giorni dalla scadenza transitoria del 1° luglio, quando i Paesi dell’UE inizieranno ad applicare pienamente le norme MiCA.

Cointelegraph ha contattato la Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Infrastruttura completa per i pagamenti in crypto e stablecoin conforme alla MiCA

Ripple ha dichiarato che la licenza CASP in attesa di approvazione, combinata con la licenza EMI rilasciata nel febbraio 2026, consentirebbe per la prima volta un’“infrastruttura completa per pagamenti in crypto asset e stablecoin” attraverso un’unica integrazione.

La società ha aggiunto che l’approvazione posiziona inoltre Ripple per espandersi in attività più ampie legate ai crypto asset in Europa, che è “già una regione leader” per i suoi prodotti.

Fonte: Cassie Craddock

“Il MiCA ha contribuito a dare il via a una nuova ondata di adozione degli asset digitali da parte degli investitori istituzionali, e stiamo assistendo a un’accelerazione della domanda in tutta la regione”, ha affermato Cassie Craddock, direttore generale per il Regno Unito e l’Europa di Ripple.

L'Europa diventa il campo di battaglia normativo

L'approvazione CASP di Ripple arriva mentre l'Europa si profila come un banco di prova normativo fondamentale per il settore crypto, con l'entrata in vigore del quadro normativo MiCA.

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Le società crypto stanno correndo per ottenere l’autorizzazione MiCA prima della scadenza del 1° luglio, ma importanti exchange, tra cui Binance, sono ancora in attesa di approvazione nell’ambito del nuovo regime.

Secondo alcuni report dei media, i regolatori greci potrebbero prepararsi a respingere la domanda di Binance.

Ripple detiene attualmente oltre 75 licenze regolamentari a livello globale, inclusa una licenza nel Regno Unito rilasciata dalla Financial Conduct Authority nel gennaio 2026.