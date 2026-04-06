Robert Kiyosaki, autore di Rich Dad Poor Dad, ha sostenuto che i cambiamenti economici avviati più di cinquant’anni fa stanno ora prendendo piede, promuovendo Bitcoin e oro e mettendo in guardia contro l’aumento del debito, l’inflazione e i rischi legati alla pensione.

In un post pubblicato sabato su X, Kiyosaki ha indicato il 1974 come un punto di svolta che ha ridefinito sia il sistema monetario che quello pensionistico. Ha sostenuto che il passaggio degli Stati Uniti a un sistema basato sul petrodollaro, insieme ai cambiamenti politici che hanno interessato le pensioni, ha gettato le basi per le pressioni finanziarie odierne.

“Il futuro creato nel 1974 è arrivato”, ha scritto Kiyosaki, collegando l'attuale inflazione e le tensioni geopolitiche sull'energia all'evoluzione del dollaro dopo la fine dell'era del gold standard. Ha anche menzionato l'approvazione dell'Employee Retirement Income Security Act, che ha introdotto nuove regole per i piani pensionistici e ha coinciso con un più ampio passaggio verso il risparmio previdenziale basato sul mercato.

Secondo Kiyosaki, tale transizione ha sostituito il reddito garantito a vita per molti lavoratori con sistemi quali i 401(k) e conti simili, facendo ricadere un rischio maggiore sui singoli individui. “Milioni di baby-boomer scopriranno presto di non avere alcun reddito una volta smesso di lavorare”, ha avvertito.

Kiyosaki sostiene che Bitcoin e oro sono “denaro vero”

Kiyosaki ha ribadito la sua opinione di lunga data secondo cui le persone dovrebbero concentrarsi sull'educazione finanziaria e prendere in considerazione forme alternative di riserve di valore. Ha affermato di continuare a privilegiare asset come oro, argento e Bitcoin, che definisce “denaro reale”

Il mese scorso, Robert Kiyosaki ha avvertito che potrebbe essere imminente lo scoppio di una significativa “bolla” finanziaria, sostenendo che una crisi di questo tipo potrebbe innescare un forte rialzo degli asset scarsi come Bitcoin (BTC). Ha inoltre ipotizzato che Bitcoin potrebbe raggiungere i 750.000 $ entro un anno dal crollo.

La sua visione è legata all’espansione dell’offerta monetaria globale, che storicamente ha sostenuto la domanda di asset a offerta limitata. Nel periodo 2020–2021, l’aumento della liquidità ha coinciso con forti rialzi nei mercati azionari e nel settore immobiliare. Kiyosaki si aspetta una dinamica simile dopo una fase di contrazione, prevedendo inoltre che anche l’oro potrebbe registrare un’impennata significativa.

Picco del sentiment ribassista su Bitcoin

Secondo i dati della piattaforma di analisi crypto Santiment, lo scetticismo nei confronti di Bitcoin ha raggiunto il livello più alto dalla fine di febbraio. Il rapporto tra commenti ottimistici e pessimistici sulle principali piattaforme social è sceso a 0,81, riflettendo una notevole mancanza di ottimismo tra gli operatori di mercato.

Nonostante il tono negativo, Santiment ha suggerito che questo potrebbe essere un segnale contrarian. Storicamente, i mercati tendono a muoversi in controtendenza rispetto alle aspettative della massa, il che significa che un aumento della paura e dell'incertezza potrebbe precedere una ripresa dei prezzi.