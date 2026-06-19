Michelle Bond, moglie dell’ex dirigente di FTX Ryan Salame, dovrà affrontare accuse di finanziamento illecito della campagna elettorale dopo che un giudice ha respinto la sua tesi secondo cui i procuratori avrebbero promesso a Salame che lei sarebbe stata prosciolta se lui si fosse dichiarato colpevole.

Mercoledì, il giudice federale di Manhattan George Daniels ha respinto la richiesta di Bond di archiviare l’atto d’accusa, secondo cui avrebbe ricevuto illegalmente denaro dal crypto exchange FTX, ora in bancarotta, per contribuire a finanziare la sua candidatura al Congresso nel 2022, poi risultata infruttuosa.

Daniels ha scritto che non vi era “alcuna ambiguità” nei termini dell’accordo di patteggiamento di Salame. “Come le prove hanno chiarito, tutte le parti, inclusi gli imputati e i loro avvocati, erano consapevoli che il Governo non aveva promesso l’immunità di Bond nel momento in cui Salame ha presentato la sua dichiarazione di colpevolezza,” ha affermato.

Il collasso di alto profilo di FTX nel 2022 ha scosso l’industria delle criptovalute. L’ordinanza potrebbe aprire la strada all’ultimo dei processi penali legati a FTX, chiudendo un capitolo su una delle più grandi implosioni della storia crypto.

Michelle Bond (a sinistra) e Ryan Salame (a destra) mentre escono da un tribunale di Manhattan nell'agosto 2024. Fonte: YouTube

Salame, che era co-CEO della controllata bahamense di FTX, FTX Digital Markets, è stato condannato a sette anni e mezzo di carcere nel maggio 2024, dopo essersi dichiarato colpevole di cospirazione finalizzata a effettuare contributi politici illegali e di gestione di un money transmitter illegale.

Bond ha sostenuto che l’allora procuratrice federale di Manhattan Danielle Sassoon avrebbe detto a lei e all’avvocato di Salame, durante un incontro nel 2023, che “senza fare promesse al di fuori dei quattro angoli dell’accordo di patteggiamento,” se Salame si fosse dichiarato colpevole, i procuratori avrebbero “concluso gli aspetti della nostra indagine che riguardano RS (Ryan Salame), ma non SBF (Sam Bankman-Fried).”

Tuttavia, Daniels ha scritto che le prove “indicano in modo incontestabile che il Governo non ha promesso di non perseguire Bond in cambio della dichiarazione di colpevolezza di Salame.”

Ha aggiunto che l’ex avvocata di Bond, Gina Parlovecchio, “lo ha ammesso sotto giuramento — testimoniando che, a prescindere dalle discussioni avvenute, all’epoca in cui fu resa non riteneva che la dichiarazione di Sassoon fosse una promessa.”

Nel mese di agosto 2024, i procuratori hanno inizialmente sostenuto che, dopo che Bond si era candidata per un seggio alla Camera nel 2022, Salame avesse orchestrato un accordo di consulenza tra Bond e FTX, in base al quale lei avrebbe ricevuto un compenso di 400.000 $.

Il Governo sostiene che Bond abbia poi utilizzato quei fondi per finanziare illegalmente la sua campagna per il Congresso, insieme a centinaia di migliaia di dollari aggiuntivi che Salame le avrebbe trasferito tra giugno e agosto 2022.

I procuratori hanno affermato che Bond avrebbe tentato di nascondere la fonte dei pagamenti e avrebbe rilasciato false dichiarazioni a una commissione del Congresso e alla Federal Election Commission.

Bond è accusata di associazione a delinquere finalizzata alla raccolta di contributi politici illeciti, di aver indotto e ricevuto un contributo tramite un prestanome, nonché di aver indotto e accettato contributi elettorali eccedenti e un contributo aziendale illecito.

Ognuno dei quattro capi d’accusa a carico di Bond comporta una pena massima di cinque anni di carcere.