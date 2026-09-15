I commenti di Wilkins arrivano mentre l’adozione delle stablecoin continua a crescere, con più di 300 miliardi di dollari ora in circolazione. Il mercato rimane fortemente legato al dollaro statunitense, che rappresenta il 98% del valore delle stablecoin e conferisce alla valuta quello che Wilkins ha descritto come un «notevole vantaggio da first mover».
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Al contrario, le stablecoin denominate in sterline britanniche hanno fatto molta più fatica a prendere piede, sebbene quest’anno le autorità di regolamentazione del Regno Unito abbiano adottato diverse misure per incoraggiarne lo sviluppo.
La Financial Conduct Authority ha iniziato a testare i potenziali emittenti di stablecoin attraverso un sandbox normativo dedicato e a giugno ha finalizzato le norme per l’emissione di stablecoin nel Regno Unito. Anche la Bank of England ha sperimentato con il denaro digitale, incluso un recente test volto a verificare se le stablecoin e una sterlina digitale simulata potessero operare insieme per i pagamenti commerciali transfrontalieri.
Il cambiamento arriva mentre la Bank of England adotta un approccio più favorevole alle stablecoin, in seguito alle critiche del settore secondo cui le norme proposte avrebbero potuto soffocare l’innovazione.
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