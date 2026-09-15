Carolyn Wilkins, membro del Financial Policy Committee della Bank of England, afferma che la crescita delle stablecoin potrebbe rafforzare il predominio globale del dollaro statunitense e aumentare la domanda di titoli del Tesoro USA, evidenziando come il mercato in espansione dei dollari digitali potrebbe avere conseguenze ben oltre il settore crypto.

In un discorso di martedì alla Queen’s University Belfast, Wilkins ha affermato che le stablecoin denominate in dollari potrebbero rafforzare il biglietto verde rendendo più semplici i regolamenti transfrontalieri, ampliando al di fuori degli Stati Uniti l’accesso agli asset legati al dollaro e aumentando la domanda di titoli del Tesoro detenuti come riserve.

I maggiori emittenti di stablecoin sono già acquirenti rilevanti di debito pubblico statunitense. USDt (USDT) di Tether e USDC (USDC) di Circle detenevano quasi 150 miliardi di dollari in buoni del Tesoro alla fine del 2025 e ne hanno acquistati circa 33 miliardi durante l’anno, secondo i dati citati da Wilkins.

Tuttavia, Wilkins ha sostenuto che il rapporto funziona in entrambe le direzioni. A una scala sufficiente, rimborsi di massa delle stablecoin potrebbero costringere gli emittenti a vendere buoni del Tesoro, amplificando potenzialmente la volatilità in un mercato già sotto pressione.

Stablecoin issuers have become significant holders of US Treasury debt. Fonte: Bank of England

I commenti di Wilkins arrivano mentre l’adozione delle stablecoin continua a crescere, con più di 300 miliardi di dollari ora in circolazione. Il mercato rimane fortemente legato al dollaro statunitense, che rappresenta il 98% del valore delle stablecoin e conferisce alla valuta quello che Wilkins ha descritto come un «notevole vantaggio da first mover».

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Il Regno Unito intensifica gli sforzi sulle stablecoin

Al contrario, le stablecoin denominate in sterline britanniche hanno fatto molta più fatica a prendere piede, sebbene quest’anno le autorità di regolamentazione del Regno Unito abbiano adottato diverse misure per incoraggiarne lo sviluppo.

La Financial Conduct Authority ha iniziato a testare i potenziali emittenti di stablecoin attraverso un sandbox normativo dedicato e a giugno ha finalizzato le norme per l’emissione di stablecoin nel Regno Unito. Anche la Bank of England ha sperimentato con il denaro digitale, incluso un recente test volto a verificare se le stablecoin e una sterlina digitale simulata potessero operare insieme per i pagamenti commerciali transfrontalieri.

Il cambiamento arriva mentre la Bank of England adotta un approccio più favorevole alle stablecoin, in seguito alle critiche del settore secondo cui le norme proposte avrebbero potuto soffocare l’innovazione.

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