Il prodotto tokenizzato sull’oro di Tether, Tether Gold (XAUt), ha visto le proprie riserve crescere nettamente nel primo trimestre, mentre la domanda degli investitori per il bullion è aumentata in un contesto di incertezza macroeconomica prima della guerra con l’Iran.

Nel suo ultimo report, Tether ha dichiarato che XAUt ha superato i 3,3 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato durante il primo trimestre, segnando un aumento del 36% nel periodo.

La società ha comunicato che alla fine del trimestre erano in circolazione 707.741 token XAUT, ciascuno garantito da un’oncia troy di oro fisico detenuto in riserva.

Tether ha attribuito la crescita a una più ampia “fuga verso gli hard asset”, mentre gli investitori cercavano rifugio dalle tensioni geopolitiche e dal cambiamento delle condizioni monetarie.

L’aumento arriva in un trimestre volatile per l’oro. I prezzi sono saliti all’inizio dell’anno, mentre gli investitori si spostavano verso asset rifugio, spinti dalle tensioni geopolitiche e dalle aspettative che la Federal Reserve avrebbe iniziato a tagliare i tassi d’interesse.

Il metallo prezioso ha poi ritracciato quando le aspettative di tagli imminenti dei tassi si sono attenuate e il dollaro statunitense si è rafforzato, riducendo la domanda di bullion. Alcuni investitori hanno inoltre incassato i profitti dopo il rally precedente, durante il quale i prezzi avevano brevemente superato i 5.500 $ per oncia troy. Al momento della stesura, l’oro veniva scambiato intorno ai 4.500 $ per oncia troy.

Da inizio anno, il prezzo in dollari statunitensi di XAUT è in rialzo del 4,37%, secondo i dati di Yahoo Finance.

Capitalizzazione di mercato di Tether Gold (XAUt) prima dell'ultimo aggiornamento. Fonte: CoinMarketCap

La domanda di commodity tokenizzate è in aumento

XAUT rappresenta oltre la metà del mercato dell’oro tokenizzato, essendosi espanso di circa 1,1 miliardi di dollari dall’inizio dell’anno.

Il suo concorrente più vicino, PAX Gold (PAXG), emesso da Paxos, ha una capitalizzazione di mercato di quasi 2,2 miliardi di dollari ed è supervisionato dal New York State Department of Financial Services (NYDFS).

Insieme, i due token dominano una nicchia in espansione nel mercato degli asset digitali, che punta a portare commodity tradizionali come l’oro su infrastrutture blockchain.

La loro crescita riflette l’aumento della domanda di commodity tokenizzate, mentre gli investitori cercano modi più semplici per ottenere esposizione ad asset fisici senza doversi occupare di custodia o logistica. Questi prodotti tokenizzati consentono inoltre di scambiare oro 24 ore su 24 e di trasferirlo a livello globale, funzionalità non disponibili nei mercati tradizionali del bullion.

Questi asset rientrano nel più ampio mercato dei real-world asset tokenizzati, valutato quasi 31 miliardi di dollari, secondo i dati del settore.

Il mercato complessivo dei real-world asset tokenizzati. Fonte: RWA.xyz