Il valore dei real-world asset (RWA) tokenizzati sulle blockchain pubbliche è aumentato di circa il 66% nel 2026, raggiungendo circa 23,6 miliardi di dollari mercoledì, secondo i dati di DeFiLlama.

Il mercato si attestava a circa 14,1 miliardi di dollari il 1° gennaio, per poi crescere costantemente fino all’inizio di marzo. I fondi tokenizzati, inclusi i prodotti garantiti da buoni del Tesoro statunitensi, obbligazioni e fondi del mercato monetario, rappresentano la quota maggiore del settore.

I dati di DeFiLlama mostrano che i fondi tokenizzati rappresentano circa il 44,5% del mercato totale, con un valore di 10,5 miliardi di dollari, seguiti da oro e materie prime tokenizzati con circa 6,5 miliardi di dollari e azioni tokenizzate con quasi 4 miliardi di dollari.

Altri segmenti, tra cui credito privato e prodotti che generano rendimento, costituiscono quote minori dell’ecosistema RWA onchain.

Gli operatori del settore hanno dichiarato a Cointelegraph che la prossima fase di crescita sarà guidata meno dalla tokenizzazione come concetto e più da fattori come la distribuzione, l’accesso al mercato e l’attrattiva di asset che possono essere negoziati e regolati 24 ore su 24.

Capitalizzazione di mercato on-chain degli RWA tokenizzati. Fonte: DefiLlama

La domanda per mercati sempre attivi stimola l'interesse per gli asset tokenizzati

“La vera svolta è che alcuni prodotti sono diventati molto più facili da acquistare, distribuire e utilizzare”, ha dichiarato un portavoce di RWA.xyz a Cointelegraph.

Martedì, secondo i dati di RWA.xyz, le azioni tokenizzate hanno superato il miliardo di dollari in total value on-chain. Piattaforme come Ondo e xStocks rappresentano gran parte di tale attività.

Anche il mercato dei Treasury statunitensi tokenizzati ha superato i 10 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato a febbraio, per poi balzare a 11,13 miliardi a marzo.

Gli investitori sono “stanchi” dei mercati che chiudono

Ross Shemeliak, cofondatore e direttore operativo di Stobox, ha affermato che molti investitori sono frustrati dai sistemi tradizionali che operano con orari di negoziazione limitati e si affidano a più intermediari per movimentare il capitale.

“Gli investitori sono stanchi dei mercati finanziari che chiudono alle 16:00 e richiedono diversi livelli di intermediari solo per movimentare il capitale”, ha dichiarato Shemeliak a Cointelegraph.

Shemeliak ha affermato che la crescente sperimentazione istituzionale con la tokenizzazione ha contribuito anche a legittimare il modello. Nell’ultimo anno, le principali società finanziarie hanno lanciato versioni basate su blockchain di strumenti del Tesoro statunitense, fondi di investimento e altri real-world asset.