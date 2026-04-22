Un senatore statunitense avrebbe invitato il presidente della Commissione Bancaria del Senato, Tim Scott, a rinviare il markup del disegno di legge sulla struttura del mercato crypto a maggio, poiché rappresentanti del settore bancario e crypto necessitano di più tempo per risolvere le divergenze sulle disposizioni relative ai rendimenti delle stablecoin.

Il repubblicano Thom Tillis del North Carolina ha dichiarato ai giornalisti lunedì di non aspettarsi che la Commissione Vancaria del Senato proceda con il markup della legislazione, nota anche come CLARITY Act, ad aprile, raccomandando invece a Scott di programmarlo per il mese successivo, secondo quanto riportato da Punchbowl News.

Tillis, che ha guidato i negoziati tra i rappresentanti dei settori crypto e bancario, avrebbe detto a Scott: “Per me è molto importante non accelerare i tempi, ascoltare tutti e fornire una base razionale per ciò che decidiamo di accettare.”

I continui ritardi hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che il CLARITY Act possa non essere approvato prima delle elezioni di midterm negli Stati Uniti a novembre, evento che il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato potrebbe invertire lo slancio della legge.

“Penso che se i Democratici dovessero conquistare la Camera, scenario ben lontano dal mio caso migliore, le prospettive di raggiungere un accordo andrebbero semplicemente in fumo”, ha affermato Bessent a marzo.

Il CLARITY Act non può più aspettare, afferma un gruppo del settore crypto

Nello stesso giorno, il gruppo di advocacy crypto The Digital Chamber ha inviato una lettera alla Commissione Bancaria del Senato chiedendo di portare avanti la legislazione sulla struttura del mercato crypto verso un markup “il prima possibile, compatibilmente con il calendario”.

Il settore bancario ha espresso preoccupazioni sul fatto che consentire rendimenti sulle stablecoin possa provocare significativi deflussi di depositi dal sistema bancario tradizionale, in particolare dalle banche locali.

Secondo questa posizione, tali istituti potrebbero non disporre di sufficiente flessibilità di bilancio per assorbire questi deflussi senza ricorrere a fonti di finanziamento all’ingrosso più costose.

Nel frattempo, il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, e altri operatori hanno spinto per disposizioni più favorevoli sulle stablecoin.

Il mese scorso, esponenti dei settori bancario e crypto sarebbero stati vicini a un accordo per consentire ricompense sulle stablecoin legate ad attività crypto su piattaforme di terze parti, ma non per saldi passivi.

The Digital Chamber ha inoltre sottolineato che sono ormai trascorsi oltre 270 giorni da quando la Camera ha approvato il CLARITY Act con supporto bipartisan.

“La chiarezza non può aspettare,” ha dichiarato il direttore degli affari governativi di The Digital Chamber, Taylor Barr, aggiungendo: “Oltre 70 milioni di americani che hanno adottato gli asset digitali meritano la chiarezza normativa che aspettano da troppo tempo.”

Altri esponenti del settore crypto hanno sostenuto che portare avanti il disegno di legge sia più importante che insistere per ottenere condizioni perfette.