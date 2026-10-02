Venerdì Bitcoin (BTC) si è avvicinato agli 87.000 dollari, mentre le liquidazioni delle posizioni short su BTC hanno superato i 120 milioni di dollari nell’arco di 24 ore.

Punti chiave:

Bitcoin ha superato gli ordini di vendita intorno agli 85.000 dollari, raggiungendo il prezzo più alto dal 23 settembre, pari a 86.857 dollari.

La heatmap di CoinGlass ha mostrato un gruppo di potenziali liquidazioni sopra gli 87.000 dollari dopo il breakout.

Secondo un’analisi di Glassnode, afflussi più consistenti negli ETF su Bitcoin contribuirebbero a confermare un supporto più ampio per il trend rialzista del prezzo di BTC.

Gli acquirenti di Bitcoin si confrontano con muri di liquidità sotto gli 87.000 dollari

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha raggiunto gli 86.857 dollari su Bitstamp prima di arretrare sotto gli 86.000 dollari.

Grafico a quattro ore di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il movimento, che ha segnato il livello più alto raggiunto da Bitcoin dal 23 settembre, è seguito a nuove fluttuazioni nella liquidità del book degli ordini degli exchange. Una concentrazione di ordini di vendita intorno agli 85.000 dollari aveva mantenuto i prezzi in un intervallo per tutta la settimana, ma gli acquirenti hanno superato quella barriera, secondo i dati della piattaforma di analisi on-chain Glassnode.

«Con una liquidità in vendita ridotta al di sopra, ciò dovrebbe consentire al prezzo di salire più rapidamente», ha scritto su X, aggiungendo che gli ordini di vendita rimanenti «sembrano essere stati rimossi».

Heatmap del book degli ordini BTC/USDT (Binance). Fonte: Glassnode

All’inizio della settimana, Cointelegraph ha riferito che erano comparsi ordini di vendita per oltre 30 milioni di dollari intorno agli 85.700 dollari. I dati di CoinGlass hanno mostrato un gruppo di potenziali liquidazioni sopra gli 87.300 dollari dopo il breakout iniziale, suggerendo che l’esposizione alle liquidazioni si stava concentrando su livelli di prezzo più elevati.

Mappa delle liquidazioni di BTC (tutti gli exchange). Fonte: CoinGlass

Le liquidazioni di posizioni short su BTC nelle 24 ore fino al momento della stesura hanno totalizzato 122 milioni di dollari, mentre il totale nel settore delle criptovalute ha raggiunto 210 milioni di dollari.

Gli afflussi degli ETF diminuiscono dopo il record degli ultimi 11 mesi

L’area intorno agli 86.000 dollari rimane significativa, costituendo la zona di pareggio aggregata per gli investitori negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti.

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Nell’ultima edizione della sua newsletter periodica, The Week Onchain, Glassnode ha affermato che un breakout sostenuto, accompagnato da un aumento dei volumi di trading e da nuovi afflussi negli ETF, confermerebbe un supporto più ampio per il trend rialzista di Bitcoin.

Gli afflussi giornalieri si sono raffreddati dal 21 settembre, quando il dato giornaliero ha raggiunto il livello più alto da quasi un anno, pari a 999 milioni di dollari.

«I fondi stanno ancora acquistando, ma a una frazione del ritmo di quei due giorni. Un ritorno degli afflussi verso quei livelli sarebbe il segnale più chiaro di una rinnovata domanda di ETF», ha scritto.

Flussi netti degli ETF spot statunitensi su Bitcoin fino al 30 settembre. Fonte: Glassnode

Il 1° ottobre, gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 102,7 milioni di dollari, secondo Farside Investors. Il fondo più grande, iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, ha attirato 195 milioni di dollari, mentre i deflussi da diversi altri fondi hanno ridotto il totale giornaliero.