Gli ETF su Bitcoin danno il via a «Uptober» con afflussi per 103 milioni di dollari
Gli ETF su Bitcoin sono tornati a registrare afflussi per 103 milioni di dollari, mentre i fondi su Ether hanno segnato il terzo giorno consecutivo di deflussi netti.
Gli exchange-traded fund (ETF) spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono tornati a registrare afflussi netti nel primo giorno di contrattazioni di ottobre, dopo il loro trimestre più solido del 2026.
Gli ETF su Bitcoin hanno attirato giovedì afflussi netti per 102,7 milioni di dollari, dopo i deflussi netti di 148,7 milioni di dollari di mercoledì, secondo i dati di SoSoValue. I loro asset netti combinati sono saliti a 109,3 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti cumulativi hanno raggiunto i 57,6 miliardi di dollari.
L’inizio positivo del mese è seguito a 6,34 miliardi di dollari di afflussi netti nel terzo trimestre, inclusi 2,65 miliardi di dollari a settembre. Bitcoin è salito del 42,71% nel trimestre.
Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a circa 85.900 dollari, in rialzo del 2,1% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Il Crypto Fear & Greed Index di Alternative.me è sceso a 72 da 74 del giorno precedente, rimanendo in territorio «Greed».
Gli ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno registrato giovedì deflussi netti per 55,4 milioni di dollari. I fondi hanno perso circa 118 milioni di dollari nell’arco di tre giorni consecutivi di contrattazioni.
Anche gli ETF su Solana hanno registrato giovedì deflussi netti per circa 6 milioni di dollari, estendendo a due sessioni la serie di deflussi, mentre gli ETF su XRP hanno attirato afflussi netti per 4 milioni di dollari.
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