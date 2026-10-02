Bitcoin è salito dopo che i dati sulle buste paga, più deboli del previsto, hanno spinto al ribasso i rendimenti dei Treasury, ma la resistenza sul book degli ordini ha impedito a BTC di raggiungere nuovi massimi macroeconomici.

Bitcoin (BTC) è schizzato oltre gli 87.000 dollari venerdì, mentre i dati sull’occupazione negli Stati Uniti hanno disatteso le aspettative.

Punti chiave:

Bitcoin ha toccato gli 87.200 dollari, ma non è riuscito a segnare nuovi massimi plurimensili poiché la resistenza sopra il prezzo ha tenuto.

Le buste paga non agricole statunitensi di settembre si sono attestate al di sotto delle aspettative, a quota 29.000, mentre i dati di agosto e luglio sono stati rivisti al ribasso.

Gli analisti hanno previsto un ulteriore rialzo del prezzo di BTC sulla scia del calo dei rendimenti dei bond statunitensi



I rendimenti dei bond prolungano il calo a causa dei deboli dati sul mercato del lavoro

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD a quota 87.229 dollari su Bitstamp, appena al di sotto dei nuovi massimi di otto mesi.

Grafico BTC/USD a quattro ore. Fonte: Cointelegraph/TradingView

I dati sui salari non agricoli di settembre sono risultati inferiori alle aspettative: l’economia ha creato appena 29.000 posti di lavoro, contro gli 84.000 previsti. I dati di agosto, che al momento della pubblicazione avevano superato le aspettative, sono stati rivisti al ribasso, da 162.000 a 133.000.

Le azioni statunitensi hanno guadagnato all’apertura di Wall Street, mentre i trader hanno ridimensionato le scommesse aggressive sui rialzi dei tassi d’interesse della Federal Reserve in seguito ai dati occupazionali più deboli. L’S&P 500 e l’indice composito Nasdaq, fortemente orientato ai titoli tecnologici, sono saliti rispettivamente dell’1% e dell’1,8%.

«Questo è il terzo rapporto sull’occupazione più debole del 2026», ha osservato la risorsa di trading The Kobeissi Letter in una reazione su X.

Gli ultimi dati del FedWatch Tool di CME Group hanno mostrato solo una probabilità dell’18% che la Fed attui un rialzo dei tassi dello 0,25% nella riunione di ottobre, in calo dal 64% di una settimana fa.

I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono scesi per un secondo giorno consecutivo, con il rendimento dei titoli a 30 anni al 5,573% e quello dei titoli a 10 anni al 5,2% al momento della stesura. Mercoledì, entrambi hanno raggiunto nuovi massimi di 24 anni, mentre i mercati hanno guardato oltre i dati più deboli di agosto relativi alle spese per consumi personali (PCE), note come l’indicatore dell’inflazione «preferito» dalla Fed.





Grafico giornaliero del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView



L’analisi di Bitcoin individua nel calo dei rendimenti il «catalizzatore rialzista più netto»

L’andamento del prezzo di Bitcoin non è riuscito a superare i massimi plurimensili registrati a settembre, tornando sotto gli 86.000 dollari al momento della stesura.

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In precedenza, Cointelegraph ha riferito che successive barriere di liquidità in vendita sui book degli exchange hanno contenuto il rialzo, con l’ ultima fascia a 87.300 dollari che ha creato una nuova resistenza.

Mappa di calore delle liquidazioni di BTC. Fonte: CoinGlass

In una nuova analisi, la società di trading QCP Capital ha sostenuto che BTC/USD dovrebbe comunque beneficiare del dato più debole sul mercato del lavoro, mentre i rendimenti obbligazionari continuano a scendere.

«Per Bitcoin, un rally di sollievo dei Treasury offrirebbe il catalizzatore rialzista più netto. L’asset ha già dimostrato resilienza durante uno shock sui tassi reali che ha messo sotto pressione l’oro», ha scritto.

Nel frattempo, il trader Aksel Kibar ha osservato che sul grafico giornaliero era già avvenuto un nuovo test positivo del supporto a 82.800 dollari.





Grafico giornaliero BTC/USD. Fonte: Aksel Kibar su X.com