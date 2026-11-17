Bitcoin ha subito pressioni di vendita dopo l’apertura di Wall Street di martedì, mentre i mercati azionari sono rimasti in allerta in vista dei risultati del terzo trimestre e delle indicazioni prospettiche di Nvidia.

Punti chiave:

Bitcoin (BTC) rischia di uscire dall’intervallo intraday compreso tra 64.000 e 66.000 dollari, mentre gli asset rischiosi attendono indicazioni chiave sugli utili da Nvidia.

L’ex CEO della società, Jensen Huang, dovrebbe testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti il 1° dicembre, mentre le analisi attribuiscono meno del 20% di probabilità a un suo reintegro.

L’analisi del prezzo di BTC afferma che il recupero di una linea di tendenza chiave di supporto del mercato rialzista a 67.977 dollari non è sufficiente per confermare una ripresa del mercato.

Bitcoin e le azioni affrontano i venti contrari di Nvidia prima dei risultati

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in calo fino a 63.269 dollari su Bitstamp, con una flessione giornaliera fino al 2,5%.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni statunitensi hanno registrato perdite contenute all’inizio della sessione, mentre i trader attendevano dati chiave da Nvidia, oltre a indicazioni su come la società intendesse gestire la controversia in corso riguardante il suo ex CEO Jensen Huang.

Con l’aumentare della pressione affinché Huang venisse reintegrato, nonostante l’opposizione del segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, i commentatori ritenevano improbabile che il consiglio di amministrazione di Nvidia revocasse la sua decisione di licenziarlo.

Martedì, il consiglio ha annunciato la creazione di un Comitato di supervisione per la sicurezza nazionale e i controlli sulle esportazioni, dedicato alla «supervisione delle politiche di sicurezza nazionale della società, della conformità ai controlli sulle esportazioni e della gestione dei rischi del commercio globale».

«Ci impegniamo a collaborare in modo costruttivo con i partner governativi e industriali per contribuire a istituire e sviluppare un solido quadro che utilizzi ogni strumento a nostra disposizione per tutelare la sicurezza nazionale, sostenendo al contempo la continua innovazione tecnologica», ha commentato il presidente del consiglio Harvey Jones in un comunicato stampa.

Huang dovrebbe inoltre comparire per testimoniare davanti al Congresso il 1° dicembre. Nella sua ultima analisi, la pubblicazione di settore The Kobeissi Letter ha stimato a meno del 20% le probabilità che Huang torni, alla luce degli ultimi eventi.

«Qualsiasi indicazione che la probabilità sia maggiore sarebbe fortemente rialzista per il titolo», ha scritto su X.

Kobeissi ha messo in dubbio che la partenza di Huang potesse giustificare la perdita di 750 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato subita da Nvidia, con NVDA sceso a 150,35 dollari, in calo di oltre il 3% nella giornata. Il 12 novembre aveva toccato quota 148,80 dollari, il livello più basso dalla fine di giugno.

Grafico orario del titolo Nvidia. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il nervosismo dei mercati si è esteso oltre gli Stati Uniti in vista di un momento chiave per il settore dell’IA. L’indice composito KOSPI della Corea del Sud, fortemente orientato al settore tecnologico, ha chiuso la sessione di martedì in calo del 2,6%, a 4.968 punti: il livello di chiusura giornaliero più basso dal 2 febbraio.

Grafico giornaliero del KOSPI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

«Il mercato appare sempre più fragile, mentre il premio sull’intelligenza artificiale di Nvidia continua a ridursi e gli investitori rivalutano la solidità dell’ecosistema costruito attorno al suo predominio», ha dichiarato in una nota Ben Emons, fondatore di FedWatch Advisors, secondo quanto riferito da CNBC.

CNBC e altri hanno citato i dati dell’ultima indagine mensile di Bank of America sui gestori di fondi, che ha mostrato come gli investitori abbiano ridotto il mese scorso l’esposizione ai titoli tecnologici, passando dal 37% al 12% di sovrappeso sui titoli tech: la maggiore riduzione mensile singola dal giugno 2006.

Analista: il prezzo di BTC deve evitare la «trappola» del rimbalzo

L’andamento del prezzo di BTC ha cercato di uscire al ribasso dal suo ristretto intervallo tra 64.000 e 66.000 dollari, in vigore dal 15 novembre, mentre i trader attendevano segnali da Nvidia.

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In un aggiornamento su X pubblicato quel giorno, Keith Alan, cofondatore della piattaforma di trading di criptovalute Material Indicators, ha stabilito che il mercato doveva soddisfare diverse condizioni chiave nell’ambito di un rimbalzo duraturo.

Secondo la sua analisi, BTC/USD dovrebbe recuperare la sua media mobile semplice (SMA) a 200 settimane, a 67.977 dollari, ma ciò da solo non sarebbe «sufficiente». Anche i timeframe inferiori devono produrre una serie di minimi e massimi oscillatori crescenti, con breakout oltre la resistenza locale accompagnati da elevati volumi di acquisto.

«Fino ad allora, è più probabile che un rimbalzo sia una trappola piuttosto che un autentico tentativo di ripresa», ha riassunto Alan.

In precedenza, Cointelegraph aveva riferito dello status della SMA a 200 settimane come livello chiave da difendere come supporto nell’ambito di una ripresa da un mercato ribassista.

Grafico giornaliero di BTC/USD con la SMA a 200 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView