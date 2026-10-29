Bitcoin (BTC) affronta una resistenza tra 84.000 $ e 85.000 $, mentre l’analisi indica monete in gran parte collegate a un unico grande detentore.





Punti chiave:

Bitcoin affronta una resistenza intorno agli 85.000 $, dove il 4,3% dell’offerta di BTC si è mosso per l’ultima volta on-chain.

L’analisi di Glassnode collega la base di costo on-chain di 864.520 BTC alla difficoltà di Bitcoin nel mantenere chiusure giornaliere sopra gli 85.000 $.

I detentori a lungo termine possiedono complessivamente quattro milioni di monete con una base di costo compresa tra 85.000 $ e 118.000 $.





Glassnode collega la resistenza a 85.000 $ alla base di costo dei grandi detentori





Nell’ultima edizione della sua newsletter periodica, The Week Onchain, la piattaforma di analisi crypto Glassnode ha segnalato un altro ostacolo di resistenza per l’andamento del prezzo di BTC nella fascia degli 80.000 $.





Il 22 novembre 2025, una parte significativa dell’offerta totale di BTC si è mossa on-chain. Al momento delle transazioni, BTC/USD era scambiato tra 84.000 $ e 85.000 $. Le monete che si sono mosse per l’ultima volta a quel prezzo rappresentano il 4,3% dell’offerta totale di BTC, ovvero 864.520 BTC.





L’analisi collega la maggior parte di questi Bitcoin a un unico grande detentore, che spostava fondi tra diversi wallet. Sebbene i trasferimenti tra wallet dello stesso proprietario generalmente non incidano sul prezzo, Glassnode ha osservato che Bitcoin ha rispettato la fascia tra 84.000 $ e 85.000 $ sia come supporto sia come resistenza negli ultimi 11 mesi.





«Ha mantenuto il ruolo di supporto a dicembre, quando il prezzo ha rimbalzato su quel livello il 1° e il 18 dicembre. Ha ceduto il 31 gennaio, quando un tentativo di risalita verso gli 84.000 $ è fallito e Bitcoin è sceso di circa il 20% nei giorni successivi», ha commentato Glassnode.





A maggio, settembre e ottobre, lo slancio rialzista del prezzo di BTC è svanito vicino allo stesso livello, con un massimo di 87.400 $. Bitcoin ha registrato solo cinque chiusure giornaliere sopra la fascia, mai più di tre consecutive.





«Una serie di chiusure giornaliere sopra gli 85.000 $ trasformerebbe nuovamente la fascia in un supporto», ha aggiunto Glassnode.





Grafico BTC/USD con dati on-chain sulla base di costo dell’offerta. Fonte: Glassnode





I detentori a lungo termine rappresentano un rischio di vendita sopra gli 85.000 $





Il livello degli 85.000 $ è significativo per una porzione più ampia della base di investitori di Bitcoin.



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Glassnode riferisce che i detentori di Bitcoin a lungo termine (LTH) — entità che detengono una determinata quantità di BTC senza vendere per almeno 155 giorni — possiedono circa 4 milioni di monete che hanno effettuato l’ultimo movimento on-chain tra 85.000 e 118.000 $, per lo più nel 2025.





«Più della metà di tutte le loro monete è stata acquistata a un prezzo superiore a quello odierno. Se il prezzo recupera fino a circa 85.000 $, molti di questi detentori potrebbero vendere per rientrare del capitale», ha dichiarato riferendosi all’intero gruppo degli LTH.





Dati sull’offerta di Bitcoin per coorte di investitori. Fonte: Glassnode





Il rapporto di profitto degli output spesi dai detentori a lungo termine (SOPR), che confronta se le monete dei detentori a lungo termine che si muovono on-chain lo fanno a un prezzo superiore o inferiore rispetto a quello della transazione precedente, è attualmente pari a 0,99. Valori inferiori a 1 implicano che l’offerta detenuta a lungo termine si sta muovendo in perdita aggregata.



