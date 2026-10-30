La società di tesoreria Bitcoin Strategy intende finanziare ulteriori acquisti di Bitcoin attraverso offerte di azioni privilegiate; il presidente esecutivo Michael Saylor ha affermato che dispone della capacità di creare fino a 30 miliardi di dollari di credito digitale.

Durante la conference call sui risultati del terzo trimestre di Strategy, Saylor ha dichiarato che la società potrebbe generare tale somma utilizzando il proprio bilancio esistente, senza un’ulteriore raccolta di capitale tramite azioni ordinarie né ulteriori aumenti del prezzo di Bitcoin.

«Potremmo creare 10 miliardi, 20 miliardi, 30 miliardi di dollari di credito digitale», ha dichiarato Saylor.

La potenziale capacità di finanziamento evidenzia lo spostamento della società verso azioni privilegiate come STRC per finanziare l’accumulo di Bitcoin, invece di fare affidamento principalmente sul debito convertibile o sulla vendita di azioni ordinarie.

Durante la call, il CEO Phong Le ha affermato che l’emissione di credito digitale sarebbe il metodo principale per acquisire altro Bitcoin. «Il modo principale per acquisire Bitcoin è emettere credito digitale», ha dichiarato Le.

Le ha affermato che, se Strategy raccogliesse da 1 a 2 miliardi di dollari in un mese attraverso STRC, potrebbe destinare parte dei proventi a riserve in dollari e spendere il resto in Bitcoin.

La società ha comunicato un utile netto di 19,53 miliardi di dollari nel terzo trimestre, trainato in larga misura da un guadagno di 20,91 miliardi di dollari nel valore dei suoi asset digitali. Le sue disponibilità in Bitcoin hanno raggiunto 848.517 BTC al 25 ottobre, in aumento del 26% dall’inizio dell’anno.

La cifra di 30 miliardi di dollari rappresenta una capacità possibile, non un obiettivo di raccolta fondi annunciato.

Strategy ha inoltre comunicato che il CFO Andrew Kang lascerà l’incarico il 5 novembre per motivi personali; Le supervisionerà la funzione finanziaria fino a quando Reza Virasteh assumerà il ruolo di CFO il 1° gennaio 2027.

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