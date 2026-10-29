Bitcoin (BTC) è rimbalzato sopra gli 81.000 $ dopo l’apertura di Wall Street di giovedì, mentre i dati sul PIL statunitense sono rimasti solidi e quelli sull’inflazione hanno rispettato le stime.

Punti chiave:

Bitcoin è balzato a 81.547 $ grazie ai solidi dati macroeconomici statunitensi, ignorando i risultati inferiori alle aspettative di Alphabet nel terzo trimestre.

I dati statunitensi sul PCE hanno rispettato le aspettative, attestandosi al 3,6% su base annua, mentre il PIL del terzo trimestre è risultato superiore alle previsioni, al 3,4% rispetto al 3,2% previsto.

Secondo l’analisi di Rekt Capital, BTC/USD deve riconquistare quota 81.400 $ entro la chiusura settimanale.

Bitcoin ignora i risultati inferiori alle aspettative di Alphabet

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD raggiungere 81.547 $ su Bitstamp dopo essere sceso fino a 79.607 $ in seguito alla chiusura giornaliera di mercoledì.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





La rilevazione di settembre dell’indice delle spese per consumi personali (PCE), riconosciuto come l’indicatore preferito dai responsabili della Fed, ha mostrato un aumento dello 0,5% rispetto ad agosto e del 3,6% su base annua.

«Escludendo alimentari ed energia, l’indice dei prezzi PCE è aumentato del 3,1% rispetto all’anno precedente», ha dichiarato un comunicato ufficiale del Bureau of Economic Analysis (BEA).

Variazione percentuale mensile dell’indice PCE statunitense. Fonte: BEA

La stima finale del PIL del terzo trimestre è stata del 3,4%, superiore alle aspettative del 3,2%. Parlando con CNBC, Chris Rupkey, capo economista di Fwdbonds, ha descritto la crescita economica come «in forte accelerazione nonostante l’incertezza legata ai rischi geopolitici e i danni arrecati a molti settori dell’economia dall’aumento dei costi energetici».

«Per gran parte del periodo in carica dell’attuale Amministrazione si pensava che l’economia fosse una causa persa, ma il PIL reale è tornato sopra un tasso di crescita del 3% nel terzo trimestre del 2026 per la prima volta in un anno», ha osservato.

I mercati azionari statunitensi hanno tuttavia aperto in ribasso, guidati dal colosso tecnologico Alphabet, il cui titolo è sceso del 12% a causa dei risultati e dei ricavi del terzo trimestre inferiori alle aspettative.

Grafico giornaliero del titolo Alphabet. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Nell’ultima riunione del Federal Open Market Committee (FOMC), mercoledì, la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi d’interesse al 3,75-4%, in linea anche con le aspettative dei mercati. In una successiva dichiarazione, il presidente Kevin Warsh ha affermato che l’attività economica «si sta espandendo a ritmo sostenuto», descrivendo al contempo l’inflazione come «elevata».

«Sebbene l’incertezza rimanga elevata, in parte a causa degli sviluppi geopolitici, la spesa interna è stata resiliente. La crescita della produttività è forte e gli investimenti di capitale sono robusti. La creazione di posti di lavoro ha tenuto il passo con la forza lavoro e il tasso di disoccupazione è cambiato poco», ha aggiunto.

L’analista considera fondamentale il recupero di quota 81.400 $ per la chiusura settimanale

L’andamento del prezzo di BTC continuava a confrontarsi con la resistenza superiore sui timeframe brevi, mentre il trader e analista di criptovalute Rekt Capital considerava quota 81.400 $ l’ostacolo più vicino che gli acquirenti dovevano superare.

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«Bitcoin sta vivendo molti movimenti a zigzag rispetto sia ai livelli settimanali di circa 80.400 $ sia a quelli di 81.400 $. E probabilmente ciò continuerà fino alla nuova chiusura settimanale», ha scritto nella sua ultima analisi su X.

Grafico giornaliero di BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com

Rekt Capital ha quindi ritenuto necessario riconquistare quota 81.400 $ entro la chiusura della candela settimanale. Nel frattempo, la chiusura mensile avrebbe visto BTC/USD scendere del 3,3% a ottobre. In precedenza, Cointelegraph ha riferito che il mese di ottobre ha prodotto rendimenti medi del 26% dal 2010.