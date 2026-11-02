Bitcoin (BTC) è tornato sotto i 77.000 $ dopo l’apertura di Wall Street di lunedì, mentre il mercato crypto ha ignorato le speranze di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.

Punti chiave:

Bitcoin è sceso sotto i 78.000 $ mentre il greggio WTI ha raggiunto i 95,15 $ al barile, il livello più basso dal 15 ottobre.

L’oro ha esteso i guadagni giornalieri al 2%, recuperando dai minimi di 13 mesi a 3.891 $ per oncia troy dopo una svendita delle azioni statunitensi sulla scia dei dati sugli utili del settore tecnologico.

L’azione del prezzo di BTC non è riuscita a superare i 78.500 $; un’analisi di Rekt Capital ha avvertito che ciò apre la strada a livelli inferiori ai 76.000 $.



Bitcoin scende mentre gli utili e le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti mettono in ombra le speranze legate alla guerra in Iran

I dati di TradingView hanno mostrato che BTC/USD ha esteso le perdite giornaliere all’1,7% dopo aver raggiunto un massimo locale di 78.750 $ in seguito alla chiusura settimanale di domenica.

Grafico a un’ora BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I commenti del segretario di Stato statunitense Marco Rubio sull’Iran hanno innescato un forte calo dei prezzi del petrolio, mentre i mercati valutavano più probabile una soluzione non militare. In precedenza, il presidente Donald Trump aveva suggerito che gli attacchi militari potessero riprendere in concomitanza con le elezioni di metà mandato statunitensi di martedì.

Parlando ai giornalisti, Rubio ha dichiarato che Trump vorrebbe porre fine al conflitto «per via diplomatica».

«Non ha preso una decisione… ciò che il presidente vi esprime è un’incredibile fiducia nel fatto che, se avessimo bisogno di agire militarmente, avremmo la capacità di farlo e, in realtà, abbiamo tutto ciò che ci serve per riuscirci. Ma preferiremmo farlo pacificamente», ha dichiarato Rubio, secondo CNBC.

Al momento della stesura, il greggio WTI statunitense perdeva oltre il 7% nella giornata, a circa 96,50 dollari al barile, dopo aver toccato quota 95,15 dollari, il livello più basso dal 15 ottobre. Il greggio Brent perdeva il 9%, a circa 103,30 dollari.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Le azioni statunitensi hanno aperto al rialzo mentre i trader reagivano alla notizia, ma i guadagni sia dell’S&P 500 sia dell’indice composito Nasdaq, fortemente orientato ai titoli tecnologici, sono stati presto frenati in vista dei report sugli utili del terzo trimestre di Apple e Palantir. La scorsa settimana, i dati sugli utili e le proiezioni per il quarto trimestre hanno innescato una volatilità al ribasso tra gli asset rischiosi e i metalli preziosi, mentre i timori per la spesa nell’IA sono tornati in primo piano. Al momento della stesura, l’indice composito Nasdaq era in rialzo di circa lo 0,2% nella giornata.

Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nel frattempo, l’oro ha mantenuto più tenacemente i guadagni giornalieri del 2%, rimbalzando oltre i 3.950 dollari l’oncia dopo aver toccato venerdì il minimo di 13 mesi a 3.891 dollari.

Grafico a un giorno di XAU/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





L’economista Robin Brooks ha previsto un ulteriore rialzo dell’oro mentre i prezzi del petrolio continuano a scendere, anche dopo una reazione iniziale del mercato nel caso in cui l’azione militare torni in Iran.

«Il recente calo dell’oro sotto quota 4.000 riguarda interamente il picco dei prezzi del petrolio che abbiamo registrato dall’attacco al gasdotto East-West dell’Arabia Saudita il 10 settembre», ha scritto in un post sul blog, facendo riferimento agli attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite.

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L’analisi del prezzo di BTC prevede il ritorno a 76.000 dollari

Analizzando l’andamento del prezzo di BTC su intervalli temporali brevi, il trader e analista crypto Rekt Capital ha avvertito che BTC/USD potrebbe ancora scendere sotto il supporto locale a 76.000 dollari.

Il grafico a tre giorni mostrava che la coppia aveva tentato senza successo di superare la resistenza orizzontale a 78.500 dollari.

«In effetti, il nuovo test ribassista a tre giorni ha avuto successo e il prezzo potrebbe benissimo scendere sotto quota ~76.000 dollari», ha detto ai suoi follower su X lunedì.

Grafico a tre giorni BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





Nella sua analisi più recente, la società di trading QCP Capital ha osservato che la zona compresa tra 76.000 e 76.600 dollari aveva innescato un’inversione rialzista quattro volte da settembre.

«BTC si trova tra la fascia di supporto 76.000–76.600 e la resistenza 79.500–80.500. Una chiusura giornaliera nuovamente sopra 79.500 recupererebbe la fascia persa giovedì», ha riassunto.

«Una rottura del supporto porterebbe in vista la media a 50 settimane, intorno a 75.700 dollari, con quella a 200 giorni, intorno a 73.100 dollari, più in basso.»

Grafico giornaliero di BTC/USD con SMA a 200 giorni e a 50 settimane. Fonte: Cointelegraph/TradingView