Le perdite consecutive di Bitcoin a ottobre hanno messo sotto esame la sua reputazione di «Uptober», mentre gli analisti valutano le tendenze stagionali alla luce della domanda istituzionale e delle condizioni economiche.

Bitcoin è sceso del 7,3% nell’ottobre 2026, dopo un calo di circa il 4% l’anno precedente, secondo i dati di CoinGlass.

Le perdite hanno sfidato la reputazione storicamente rialzista di ottobre, che gli è valsa il soprannome di «Uptober». Quest’anno, gli esponenti del settore hanno optato per etichette più cupe, tra cui «Black October» e «Hacktober», nel mezzo di un’ondata di incidenti di sicurezza nel settore crypto, tra cui l’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance, il più grande mai registrato.

Le tendenze stagionali di Bitcoin cambiano con il calo della volatilità mensile

Secondo Andrew Yang, ricercatore presso la società di analisi crypto Kaiko, ottobre ha storicamente offerto il rendimento mediano più alto per Bitcoin, pari al 15,4%, con guadagni in 10 dei 13 anni fino al 2025.

Anche la reputazione storicamente ribassista di settembre si è indebolita. Bitcoin ha registrato guadagni ogni settembre dal 2023, il che potrebbe riflettere gli acquisti dei trader in vista di un rally atteso a ottobre, ha dichiarato Yang a Cointelegraph.

Yang ha affermato che anche le oscillazioni sempre più contenute del prezzo di Bitcoin potrebbero rendere meno pronunciati i trend stagionali. Ha aggiunto che il movimento mensile tipico è sceso dal 14% del periodo compreso tra il 2013 e il 2016 al 9,6% dal 2024, lasciando meno spazio a forti rialzi stagionali.

Le istituzioni stanno riscrivendo il calendario di Bitcoin?

Gli analisti hanno inoltre indicato gli investimenti istituzionali e le condizioni economiche più ampie come fattori sempre più importanti per il prezzo di Bitcoin.

Justin d’Anethan, responsabile della ricerca presso Arctic Digital, ha indicato i flussi degli exchange-traded fund (ETF) e gli acquirenti aziendali di Bitcoin, affermando che le loro decisioni di investimento sono influenzate più dalla liquidità, dai tassi d’interesse e dai mandati d’investimento che dalle narrative sul trading stagionale.

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Gli ETF spot statunitensi su Bitcoin hanno registrato deflussi netti per 515 milioni di dollari a ottobre, mentre gli ETF spot su Ether hanno registrato prelievi mensili record per 1,61 miliardi di dollari.

Yang ha avvertito che gli ETF spot su Bitcoin, approvati a gennaio 2024, sono troppo recenti per poter essere valutati. Tuttavia, ha affermato che Bitcoin «viene sempre più scambiato come un asset macroeconomico, trainato più dai dati economici e dai flussi istituzionali che dal calendario».

Due perdite a ottobre non risolvono la questione

Nonostante due perdite consecutive a ottobre, gli analisti hanno messo in guardia dal liquidare del tutto l’Uptober.

Julio Moreno, responsabile della ricerca presso CryptoQuant, ha affermato che ottobre ha generalmente registrato performance migliori durante i mercati rialzisti di Bitcoin e peggiori durante quelli ribassisti, rendendo il ciclo di mercato più ampio un fattore importante nel confronto dei rendimenti.

«La performance del prezzo dipende più dalle dinamiche della domanda spot che dai pattern ciclici, e alla domanda non interessa il calendario», ha dichiarato Moreno a Cointelegraph.

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Markus Levin, cofondatore di XYO, ha affermato che i trader potrebbero anticipare i guadagni stagionali. «Quando abbastanza persone si aspettano un rally a ottobre, il rally viene scontato prima dell’arrivo del mese», ha dichiarato.

«L’Uptober ha una validità storica ma, come altri indicatori di stagionalità, può anche fallire in alcuni momenti», ha affermato d’Anethan di Arctic Digital.

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