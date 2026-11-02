Lunedì, il wallet Bitcoin di emergenza reso pubblico da Binance deteneva circa la metà del saldo precedente, dopo che l’exchange aveva attinto al fondo di protezione degli utenti per coprire le perdite del furto da 6,3 miliardi di dollari di giovedì.

L’exchange ha confermato sabato un trasferimento di 7.499 Bitcoin (BTC), collegandolo all’impiego parziale del suo Secure Asset Fund for Users (SAFU).

Lunedì, il wallet deteneva circa 7.500 BTC, per un valore di 583 milioni di dollari, in calo rispetto ai circa 15.000 BTC precedenti al trasferimento.

Il furto, il più grande nella storia delle criptovalute, ha costretto Binance a sospendere i prelievi mentre lavorava per sostituire gli asset rubati. Sabato, l’FBI ha attribuito l’attacco alla Corea del Nord, identificando gli hacker come TraderTraitor.

Binance ha iniziato a riaprire i prelievi per fasi domenica e ha dichiarato di aver reintegrato circa il 95% degli asset interessati, rispetto al 90% del giorno precedente. Ha continuato ad acquistare i token rimanenti, meno liquidi, tramite operazioni di mercato e over-the-counter.

L’exchange sta usando la propria tesoreria aziendale, il SAFU e una parte del suo fondo assicurativo per i futures per coprire le perdite.

La policy del SAFU non stabilisce alcuna scadenza per sostituire i fondi utilizzati dopo gli hack

La policy del SAFU di Binance descrive il monitoraggio e il ribilanciamento regolari del valore di mercato del fondo.

«Se il valore di mercato del fondo scende al di sotto di 800 milioni di dollari statunitensi a causa delle fluttuazioni del prezzo di BTC, Binance ribilancerà il fondo per riportarne il valore a 1 miliardo di dollari», si legge nel documento.

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La policy non specifica una tempistica per reintegrare i fondi prelevati in seguito a un incidente di sicurezza.

Binance non ha risposto immediatamente alle domande di Cointelegraph sulle riserve rimanenti del SAFU, su ulteriori impieghi e sui piani per reintegrare il fondo.

Binance pubblica la verifica delle riserve dopo l’hack

Lunedì Binance ha dichiarato che gli utenti potevano ora verificare i propri saldi rispetto all’istantanea delle riserve di sabato, dopo aver completato la prova crittografica associata.

L’exchange ha dichiarato che l’istantanea mostrava che le disponibilità dei clienti in 10 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ether e USDT, erano coperte almeno in rapporto 1:1.

L’exchange prevede di effettuare mercoledì un’altra istantanea che comprenderà più token; la prova associata dovrebbe richiedere altre 40-50 ore per essere generata.

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