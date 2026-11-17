«È troppo presto per parlare di acquisti sul ribasso», ha detto, aggiungendo: «Dovremmo vedere afflussi per diversi giorni consecutivi e da parte di più fondi, non solo di BlackRock».
Lunedì è scaduto anche il termine entro cui la maggior parte delle istituzioni doveva presentare le dichiarazioni trimestrali del terzo trimestre tramite il Modulo 13F, che rivelano le partecipazioni in ETF su Bitcoin al 30 settembre. Diverse istituzioni hanno segnalato una maggiore esposizione nel trimestre, ma Pitto ha messo in guardia dal collegare tali partecipazioni agli afflussi di lunedì.
«Gli acquisti di ETF hanno raggiunto il picco ad agosto e settembre. Ma i documenti mostrano solo ciò che detenevano alla fine di settembre, non ciò che hanno fatto da allora. Quindi potrebbero non spiegare l’afflusso di lunedì», ha detto.
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