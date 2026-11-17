L’ETF Bitcoin spot di BlackRock è tornato a registrare afflussi lunedì, interrompendo una serie di deflussi durata 11 sessioni e ammontata complessivamente a circa 2,35 miliardi di dollari.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) ha attirato 76,5 milioni di dollari il 16 novembre, aiutando gli ETF Bitcoin spot statunitensi a registrare afflussi netti per 7,9 milioni di dollari nonostante i riscatti da parte di diversi altri fondi, secondo i dati di Farside Investors.

Gli afflussi si sono verificati mentre Bitcoin (BTC) veniva scambiato vicino ai minimi di diversi mesi, a 64.000 dollari, mentre il Crypto Fear and Greed Index, che monitora il sentiment del mercato delle criptovalute, è sceso lunedì a 10 su 100, il livello più basso dal giugno 2026.

Nick Pitto, responsabile del marketing presso la società di analisi blockchain CryptoQuant, ha invitato a non interpretare gli afflussi come una ripresa più ampia del mercato.

«Un giorno di afflussi non cambia molto il quadro», ha dichiarato Pitto. Ha osservato che gli afflussi di lunedì hanno recuperato solo circa il 3% dei deflussi dell’IBIT nelle 11 sessioni precedenti, mentre gli ETF Bitcoin statunitensi hanno ceduto oltre 31.000 BTC nell’ultimo mese.

Source: CryptoQuant

«È troppo presto per parlare di acquisti sul ribasso», ha detto, aggiungendo: «Dovremmo vedere afflussi per diversi giorni consecutivi e da parte di più fondi, non solo di BlackRock».

Lunedì è scaduto anche il termine entro cui la maggior parte delle istituzioni doveva presentare le dichiarazioni trimestrali del terzo trimestre tramite il Modulo 13F, che rivelano le partecipazioni in ETF su Bitcoin al 30 settembre. Diverse istituzioni hanno segnalato una maggiore esposizione nel trimestre, ma Pitto ha messo in guardia dal collegare tali partecipazioni agli afflussi di lunedì.

«Gli acquisti di ETF hanno raggiunto il picco ad agosto e settembre. Ma i documenti mostrano solo ciò che detenevano alla fine di settembre, non ciò che hanno fatto da allora. Quindi potrebbero non spiegare l’afflusso di lunedì», ha detto.

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