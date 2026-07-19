Requisiti relativi ai micropagamenti integrati nel sistema. Fonte: Artemis, Visa
Alcuni standard di pagamento basati su agenti stanno già mostrando segni di diffusione tra gli utenti, come il protocollo di pagamento x402 sviluppato da Coinbase.
Da quando è stato lanciato nel maggio 2025, x402 ha elaborato un volume rettificato di 15 milioni di dollari attraverso oltre 109 milioni di transazioni rettificate. Ha registrato una forte accelerazione nell’ottobre 2025, quando il numero mensile di transazioni è passato da 40.000 a 3,8 milioni, portando a 38 milioni di transazioni elaborate nel solo mese di ottobre.
Volume cumulativo rettificato su protocollo di pagamento x402. Fonte: Artemis, Visa
Un unico sistema di pagamento elettronico potrebbe supportare sia le transazioni con stablecoin che quelle tradizionali con carta, hanno affermato Visa e Artemis, aggiungendo:
«La tendenza punta più verso la convergenza che verso la concorrenza: carte per gli acquisti per conto terzi all’interno delle reti commerciali esistenti, stablecoin per micropagamenti integrati nei sistemi automatizzati e flussi ibridi in cui entrambe le soluzioni vengono utilizzate all’interno dello stesso flusso di lavoro.»
Il rapporto afferma che un unico framework di pagamento automatizzato può supportare sia i flussi basati su stablecoin sia le transazioni con carta, aprendo la strada ai flussi di pagamento tramite agenti per le reti di carte.
Aggiunge inoltre che il Machine Payment Protocol (MPP) di Tempo ora copre sia i pagamenti in crypto on-chain sia i pagamenti in valuta fiat tramite token di pagamento condivisi. Visa ha dichiarato che il suo Card Specification SDK è stato progettato per estendere il protocollo al commercio tramite agenti basato sulle carte.
La divisione crypto di Visa e Tempo, sostenuta da Stripe, hanno entrambe lanciato strumenti di intelligenza artificiale a marzo. Quello di Visa consente agli agenti basati sull’intelligenza artificiale di effettuare pagamenti in giornata. Nello stesso mese, Tempo ha presentato il proprio Machine Payments Protocol, progettato per facilitare l’invio e la ricezione di denaro da parte degli attori basati sull’intelligenza artificiale.