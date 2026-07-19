Visa e Artemis ritengono che i colli di bottiglia a livello di infrastrutture stiano ostacolando una più ampia diffusione commerciale dell'economia degli agenti AI autonomi.

Gli agenti di intelligenza artificiale (IA) rappresentano una sfida per l’attuale infrastruttura globale dei pagamenti con carta, che fatica a gestire micropagamenti ad alta frequenza, secondo un rapporto congiunto pubblicato dal colosso dei pagamenti Visa e dalla piattaforma di analisi degli investimenti Artemis.

Il rapporto congiunto pubblicato mercoledì ha rilevato che le carte tradizionali sono state concepite per il commercio umano, caratterizzato da transazioni a bassa frequenza, il che risulta insufficiente per gli agenti di IA, che necessitano di un’infrastruttura con fee quasi nulle e un regolamento più rapido per rendere commercialmente sostenibili i micropagamenti effettuati dagli agenti.

Una nuova infrastruttura è sempre più necessaria poiché, a metà del 2025, gli agenti di IA hanno superato una soglia chiave di capacità, che consente loro di individuare API sconosciute, valutare i prezzi e decidere in modo autonomo in merito ai pagamenti.

Il rapporto ha rilevato che gli agenti di IA stanno dando il via a un cambiamento fondamentale nel commercio, ma le attuali lacune infrastrutturali ne stanno limitando l’adozione su larga scala.

Il crypto exchange australiano Swyftx ha affermato all’inizio di questa settimana che le microimprese basate sull’IA potrebbero generare un volume aggiuntivo di 262 miliardi di dollari in stablecoin entro il 2033, tramite pagamenti nativi per l’IA regolati in stablecoin, sulla base di un tasso di adozione ipotizzato di circa il 33%.

Requisiti relativi ai micropagamenti integrati nel sistema. Fonte: Artemis, Visa

Alcuni standard di pagamento basati su agenti stanno già mostrando segni di diffusione tra gli utenti, come il protocollo di pagamento x402 sviluppato da Coinbase.

Da quando è stato lanciato nel maggio 2025, x402 ha elaborato un volume rettificato di 15 milioni di dollari attraverso oltre 109 milioni di transazioni rettificate. Ha registrato una forte accelerazione nell’ottobre 2025, quando il numero mensile di transazioni è passato da 40.000 a 3,8 milioni, portando a 38 milioni di transazioni elaborate nel solo mese di ottobre.

Volume cumulativo rettificato su protocollo di pagamento x402. Fonte: Artemis, Visa

Stablecoin potrebbero stimolare crescita micropagamenti nativi delle macchine

Un unico sistema di pagamento elettronico potrebbe supportare sia le transazioni con stablecoin che quelle tradizionali con carta, hanno affermato Visa e Artemis, aggiungendo:

«La tendenza punta più verso la convergenza che verso la concorrenza: carte per gli acquisti per conto terzi all’interno delle reti commerciali esistenti, stablecoin per micropagamenti integrati nei sistemi automatizzati e flussi ibridi in cui entrambe le soluzioni vengono utilizzate all’interno dello stesso flusso di lavoro.»

Il rapporto afferma che un unico framework di pagamento automatizzato può supportare sia i flussi basati su stablecoin sia le transazioni con carta, aprendo la strada ai flussi di pagamento tramite agenti per le reti di carte.

Aggiunge inoltre che il Machine Payment Protocol (MPP) di Tempo ora copre sia i pagamenti in crypto on-chain sia i pagamenti in valuta fiat tramite token di pagamento condivisi. Visa ha dichiarato che il suo Card Specification SDK è stato progettato per estendere il protocollo al commercio tramite agenti basato sulle carte.

La divisione crypto di Visa e Tempo, sostenuta da Stripe, hanno entrambe lanciato strumenti di intelligenza artificiale a marzo. Quello di Visa consente agli agenti basati sull’intelligenza artificiale di effettuare pagamenti in giornata. Nello stesso mese, Tempo ha presentato il proprio Machine Payments Protocol, progettato per facilitare l’invio e la ricezione di denaro da parte degli attori basati sull’intelligenza artificiale.