Fonte: EL DEBER
La proposta rientra nella più ampia strategia della Bolivia volta ad abbracciare le risorse digitali, a seguito della revoca, nel 2024, del divieto di lunga data sulle criptovalute. Da quando è entrata in carica alla fine del 2025, l’amministrazione del presidente Rodrigo Paz Pereira si è impegnata a integrare le risorse digitali nel sistema finanziario formale, aprendo la strada alle banche affinché possano offrire prodotti e servizi legati alle criptovalute, compresi i conti basati su stablecoin.
L’USDT è la stablecoin più grande al mondo, con una capitalizzazione di mercato che supera i 184 miliardi di dollari, secondo CoinMarketCap.
L’iniziativa della Bolivia relativa alla stablecoin arriva in un momento in cui il Paese è alle prese con una prolungata carenza di dollari statunitensi, ampiamente utilizzati insieme alla valuta nazionale, il boliviano.
Come riportato da Reuters, la Bolivia ha mantenuto un tasso di cambio ufficiale di 6,86 boliviani per dollaro statunitense per gli acquisti e di 6,96 per le vendite dal 2011 fino all’inizio di quest’anno, quando la crescente pressione sulle riserve valutarie ha costretto il governo ad abbandonare l’ancoraggio di lunga data. La conseguente carenza di dollari ha alimentato l’espansione di un mercato valutario parallelo, in cui il dollaro veniva scambiato con un forte premium rispetto al tasso ufficiale.
Il crescente divario tra il tasso di cambio ufficiale e quello parallelo ha stimolato la domanda di alternative denominate in dollari, tra cui le stablecoin come l’USDT, sempre più utilizzate per i pagamenti.
La Bolivia si è classificata ai primi posti nella valutazione di Chainalysis del 2025 sull’adozione delle crypto in America Latina, con un volume totale di transazioni pari a 14,8 miliardi di dollari in un periodo di 12 mesi.