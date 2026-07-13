Caratteristiche del servizio di prestito in JPYSC. Fonte: sbivc.co.jp
SBI sta sviluppando separatamente l’infrastruttura che, secondo le sue aspettative, consentirà a JPYSC di espandersi oltre la propria piattaforma verso un mercato più ampio di asset tokenizzati e di regolamento transfrontaliero.
Lunedì SBI Holdings ha annunciato una partnership strategica con la Fondazione Solana, con sede in Svizzera, con l’obiettivo di creare un mercato finanziario on-chain giapponese.
Nell’ambito della partnership, la Solana Foundation entrerà a far parte di SBI R3 Japan, che verrà rinominata SBI Solana Global e lancerà una nuova strategia di crescita incentrata sulla stablecoin garantita dallo yen.
L’iniziativa mira a posizionare il Giappone come hub leader per la finanza on-chain, espandendo al contempo l’utilizzo delle stablecoin e delle attività del mondo reale tokenizzate in tutta l’Asia. Prevede inoltre la realizzazione di ulteriori infrastrutture per i servizi finanziari on-chain istituzionali, i pagamenti transfrontalieri e le infrastrutture di pagamento per gli agenti basati sull’intelligenza artificiale.
Il lancio del servizio di prestiti in stablecoin fa seguito a segnali normativi positivi per le startup giapponesi del Web3 e le società operanti nel settore delle criptovalute.
Il governo giapponese intende rafforzare il sostegno alle startup del settore delle criptovalute e del Web3, come avrebbe affermato secondo quanto riportato il primo ministro giapponese Sanae Takaichi durante un intervento in videoconferenza alla conferenza WebX 2026.
Tra le misure promesse figurano un aumento dei finanziamenti da parte di fondi sostenuti dal governo e un alleggerimento dei requisiti normativi.
Nel maggio 2025, Takaichi ha presentato lo “Startup Total Power Package”, che delineava le politiche legate all’aumento dei finanziamenti governativi per accelerare la crescita delle startup. Il pacchetto si basa sul “Piano quinquennale di sviluppo delle startup” formulato nel 2022, che mira ad aumentare gli investimenti nelle startup fino a 10 trilioni di yen entro l’anno fiscale 2027.
Nell’aprile 2026, il governo giapponese ha modificato la Legge sugli strumenti finanziari e sulla borsa per classificare le criptovalute come strumenti finanziari, spostando gli asset digitali dalla categoria dei pagamenti sperimentali a quella del mercato azionario.