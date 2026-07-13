SBI VC Trade, con sede a Tokyo, inizierà giovedì ad accettare richieste per un servizio di prestito in stablecoin denominato in yen giapponesi che offre un tasso annualizzato iniziale del 3% sui JPYSC prestati per 12 settimane.

I clienti potranno prestare JPYSC alla controllata di SBI Holdings a partire da giovedì e riceveranno indietro i token con una commissione di prestito alla scadenza, ha dichiarato la società in un comunicato stampa diffuso lunedì. Al tasso pubblicizzato, il rendimento lordo nell’arco delle 12 settimane sarebbe pari a circa lo 0,69%, al lordo delle imposte.

L’azienda ha precisato che il prodotto offre un rendimento superiore al tasso annuo compreso tra lo 0,325% e l’1% indicato da SBI per i normali depositi in yen. Tuttavia, non si tratta di un deposito bancario, non è coperto dall’assicurazione sui depositi e, in genere, non può essere estinto anticipatamente.

I JPYSC prestati a SBI VC Trade non rientreranno inoltre nei requisiti di separazione patrimoniale previsti dalla legge, il che significa che i clienti potrebbero perdere una parte o la totalità dei propri token in caso di fallimento dell’azienda, secondo quanto riportato nel comunicato.

Il lancio offre a JPYSC un nuovo caso d’uso a poche settimane dall’introduzione da parte di SBI, il 24 giugno, della stablecoin in yen strutturata come trust, con le stablecoin regolamentate che in Giappone si stanno evolvendo da strumenti di pagamento a strumenti fruttiferi. SBI VC Trade aveva già lanciato servizi di prestito di stablecoin in Giappone a marzo per la stablecoin USDC (USDC) denominata in dollari di Circle.

SBI ha affermato che si tratta del primo servizio a consentire ai clienti giapponesi di prestare le proprie stablecoin denominate in yen in cambio di un rendimento passivo.

Offrendo rendimenti “superiori” al tasso annuo tipico dei depositi in yen, SBI prevede un’espansione tra i detentori di stablecoin denominate in yen e ha affermato che il servizio sarà “fondamentale” per realizzare il futuro della finanza on-chain.

Caratteristiche del servizio di prestito in JPYSC. Fonte: sbivc.co.jp

Partnership con Solana amplia ambizioni in ambito on-chain

SBI sta sviluppando separatamente l’infrastruttura che, secondo le sue aspettative, consentirà a JPYSC di espandersi oltre la propria piattaforma verso un mercato più ampio di asset tokenizzati e di regolamento transfrontaliero.

Lunedì SBI Holdings ha annunciato una partnership strategica con la Fondazione Solana, con sede in Svizzera, con l’obiettivo di creare un mercato finanziario on-chain giapponese.

Nell’ambito della partnership, la Solana Foundation entrerà a far parte di SBI R3 Japan, che verrà rinominata SBI Solana Global e lancerà una nuova strategia di crescita incentrata sulla stablecoin garantita dallo yen.

L’iniziativa mira a posizionare il Giappone come hub leader per la finanza on-chain, espandendo al contempo l’utilizzo delle stablecoin e delle attività del mondo reale tokenizzate in tutta l’Asia. Prevede inoltre la realizzazione di ulteriori infrastrutture per i servizi finanziari on-chain istituzionali, i pagamenti transfrontalieri e le infrastrutture di pagamento per gli agenti basati sull’intelligenza artificiale.

Primo ministro giapponese ribadisce sostegno a startup crypto e Web3

Il lancio del servizio di prestiti in stablecoin fa seguito a segnali normativi positivi per le startup giapponesi del Web3 e le società operanti nel settore delle criptovalute.

Il governo giapponese intende rafforzare il sostegno alle startup del settore delle criptovalute e del Web3, come avrebbe affermato secondo quanto riportato il primo ministro giapponese Sanae Takaichi durante un intervento in videoconferenza alla conferenza WebX 2026.

Tra le misure promesse figurano un aumento dei finanziamenti da parte di fondi sostenuti dal governo e un alleggerimento dei requisiti normativi.

Nel maggio 2025, Takaichi ha presentato lo “Startup Total Power Package”, che delineava le politiche legate all’aumento dei finanziamenti governativi per accelerare la crescita delle startup. Il pacchetto si basa sul “Piano quinquennale di sviluppo delle startup” formulato nel 2022, che mira ad aumentare gli investimenti nelle startup fino a 10 trilioni di yen entro l’anno fiscale 2027.

Nell’aprile 2026, il governo giapponese ha modificato la Legge sugli strumenti finanziari e sulla borsa per classificare le criptovalute come strumenti finanziari, spostando gli asset digitali dalla categoria dei pagamenti sperimentali a quella del mercato azionario.