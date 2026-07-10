Miner aumentano investimenti in infrastrutture IA

Le azioni di Bitdeer hanno registrato un rialzo dopo che la società ha annunciato la realizzazione di uno stabilimento produttivo in Nevada del valore di 36 milioni di dollari, destinato alla produzione delle sue macchine per il mining di Bitcoin SEALMINER e all’espansione della propria attività nel settore hardware.

Giovedì le azioni di Bitdeer Technologies Group hanno registrato un rialzo dopo che la società specializzata in infrastrutture per il mining di Bitcoin (BTC) ha annunciato la realizzazione di uno stabilimento produttivo da 36 milioni di dollari in Nevada, una mossa che amplia la sua capacità produttiva negli Stati Uniti e potrebbe ridurre la sua dipendenza da fornitori terzi per l’hardware di mining.

Bitdeer ha guadagnato il 14,1% attestandosi a 14,33 dollari, recuperando completamente dalla correzione subita all’inizio della settimana. Nonostante il rialzo di giovedì, il titolo rimane circa il 27% al di sotto del massimo raggiunto a giugno, ma da inizio anno registra un aumento del 26%.

I rialzi hanno fatto seguito all’annuncio di Bitdeer relativo alla costruzione di uno stabilimento a Sparks, in Nevada, per l’assemblaggio della sua linea SEALMINER di macchine per il mining di Bitcoin. Lo stabilimento produrrà componenti chiave per l’hardware di mining e l’avvio della produzione commerciale è previsto entro la fine dell’anno.

Azioni Bitdeer Technologies Group (BTDR). Fonte: Yahoo Finance

L’amministratore delegato di Bitdeer, Catherine Guo, ha dichiarato ai media locali che l’azienda con sede a Singapore ha collaborato con l’amministrazione del governatore del Nevada Joe Lombardo e con le autorità locali per ottenere incentivi fiscali, tra cui una riduzione delle imposte sulle vendite ammissibili, nell’ambito della sua decisione di avviare le operazioni nello Stato.

L’investimento arriva in un momento in cui diverse grandi società di mining di Bitcoin stanno espandendosi nei settori dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni, sfruttando il proprio accesso all’energia elettrica e alle infrastrutture dei data center. Anche Bitdeer si è espansa nei servizi cloud di intelligenza artificiale e nell’HPC, sebbene la nuova struttura del Nevada sarà dedicata alla produzione di hardware per il mining di Bitcoin.

Miner aumentano investimenti in infrastrutture IA

Mentre Bitdeer sta espandendo la propria attività di produzione di hardware, molte società quotate in borsa attive nel mining di Bitcoin continuano a diversificare la propria attività al di là del mining di criptovalute.

Giovedì, MARA Holdings ha annunciato l’intenzione di acquisire un sito in Texas con una capacità fino a 2 gigawatt per espandere la propria attività nel settore dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali. All’inizio di questa settimana, TeraWulf ha firmato un contratto di locazione ventennale per un data center con la startup di intelligenza artificiale Anthropic, un accordo che, secondo la società, potrebbe generare circa 19 miliardi di dollari di ricavi contrattuali.

Bitdeer, nel frattempo, rimane concentrata sull’espansione delle proprie operazioni di mining parallelamente alla propria attività nel settore delle infrastrutture. Nel suo ultimo aggiornamento sulla produzione, la società ha dichiarato di aver estratto 921 BTC a maggio, con un aumento del 370% rispetto all’anno precedente.