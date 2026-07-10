Miner aumentano investimenti in infrastrutture IA

Azioni Bitdeer Technologies Group (BTDR). Fonte: Yahoo Finance
L’amministratore delegato di Bitdeer, Catherine Guo, ha dichiarato ai media locali che l’azienda con sede a Singapore ha collaborato con l’amministrazione del governatore del Nevada Joe Lombardo e con le autorità locali per ottenere incentivi fiscali, tra cui una riduzione delle imposte sulle vendite ammissibili, nell’ambito della sua decisione di avviare le operazioni nello Stato.
L’investimento arriva in un momento in cui diverse grandi società di mining di Bitcoin stanno espandendosi nei settori dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni, sfruttando il proprio accesso all’energia elettrica e alle infrastrutture dei data center. Anche Bitdeer si è espansa nei servizi cloud di intelligenza artificiale e nell’HPC, sebbene la nuova struttura del Nevada sarà dedicata alla produzione di hardware per il mining di Bitcoin.
Mentre Bitdeer sta espandendo la propria attività di produzione di hardware, molte società quotate in borsa attive nel mining di Bitcoin continuano a diversificare la propria attività al di là del mining di criptovalute.
Giovedì, MARA Holdings ha annunciato l’intenzione di acquisire un sito in Texas con una capacità fino a 2 gigawatt per espandere la propria attività nel settore dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali. All’inizio di questa settimana, TeraWulf ha firmato un contratto di locazione ventennale per un data center con la startup di intelligenza artificiale Anthropic, un accordo che, secondo la società, potrebbe generare circa 19 miliardi di dollari di ricavi contrattuali.
Bitdeer, nel frattempo, rimane concentrata sull’espansione delle proprie operazioni di mining parallelamente alla propria attività nel settore delle infrastrutture. Nel suo ultimo aggiornamento sulla produzione, la società ha dichiarato di aver estratto 921 BTC a maggio, con un aumento del 370% rispetto all’anno precedente.
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