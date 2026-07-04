Prima dell'accordo di fusione, HeartSciences continuava a non essere redditizia

Azioni HeartSciences. Fonte: Google Finance
HeartSciences non ha ancora raggiunto un fatturato significativo e ha registrato perdite nette per diversi anni consecutivi. Secondo MarketScreener, la società ha generato un fatturato minimo nell’anno fiscale 2025, mentre la sua perdita netta è aumentata a 8,77 milioni di dollari dai 6,61 milioni di dollari dell’anno precedente.
Nonostante le difficoltà finanziarie, HeartSciences ha portato avanti la propria roadmap di prodotto nell’anno fiscale 2025, lanciando la piattaforma software MyoVista Insights, progettata per modernizzare i sistemi di gestione ECG esistenti.
In quanto società privata, Fortitude ha divulgato poche informazioni sulle proprie finanze. Tuttavia, ha dichiarato di aver portato la propria produzione annualizzata a 157.000 Zcash (ZEC) al 31 maggio. Al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinMarketCap, lo ZEC veniva scambiato a circa 413 dollari l’uno. Ciò ha portato la capitalizzazione di mercato del token a 6,92 miliardi di dollari.
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