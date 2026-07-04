Prima dell'accordo di fusione, HeartSciences continuava a non essere redditizia

Fortitude Mining Holdings, società di mining di Zcash, è pronta a fondersi con HeartSciences, azienda specializzata in tecnologia medica, in un’operazione che consentirà a Fortitude di diventare una società quotata in borsa senza ricorrere a una tradizionale offerta pubblica iniziale (IPO).

L’operazione, interamente in azioni e annunciata martedì, vedrà il team dirigenziale di Fortitude assumere il controllo della società risultante dalla fusione, che opererà con il nome di Fortitude e dovrebbe essere quotata al Nasdaq con il simbolo TUDE, previa approvazione delle autorità di regolamentazione. Gli attuali azionisti di HeartSciences manterranno una quota di partecipazione di minoranza.

Il CEO di HeartSciences, Andrew Simpson, ha accennato alle ragioni alla base dell’operazione, affermando che essa libererebbe la società dal «ciclo costante di raccolta di capitali», fornendo al contempo quella che ritiene essere la migliore strada da seguire per gli azionisti.

Sebbene la fusione riunisca due attività non correlate — Fortitude si occupa di mining di asset digitali, mentre HeartSciences sviluppa sistemi di diagnostica cardiaca basati sull’intelligenza artificiale — l’operazione è di fatto una fusione inversa che consente a Fortitude di accedere ai mercati pubblici attraverso una società già quotata al Nasdaq. Per HeartSciences, che ha dovuto far fronte a un fabbisogno di capitale costante, l’operazione offre agli azionisti una continua esposizione a un’azienda quotata in borsa, consentendo al contempo alla sua divisione sanitaria di continuare a operare sotto la guida di Simpson.

La struttura è simile a quella di altre società del settore delle criptovalute che hanno raggiunto i mercati pubblici attraverso fusioni anziché tramite le tradizionali offerte pubbliche iniziali (IPO). Ad esempio, la società di mining di Bitcoin Core Scientific è stata quotata tramite una fusione con una SPAC nel 2022, mentre anche Cipher Mining è stata quotata in borsa attraverso un’operazione con una SPAC.

Le azioni di HeartSciences, che continuano a essere negoziate sul Nasdaq con il ticker HSCS in attesa del completamento dell’operazione, hanno registrato un rialzo fino al 91% martedì, secondo i dati di Google Finance.

Azioni HeartSciences. Fonte: Google Finance

Prima dell'accordo di fusione, HeartSciences continuava a non essere redditizia

HeartSciences non ha ancora raggiunto un fatturato significativo e ha registrato perdite nette per diversi anni consecutivi. Secondo MarketScreener, la società ha generato un fatturato minimo nell’anno fiscale 2025, mentre la sua perdita netta è aumentata a 8,77 milioni di dollari dai 6,61 milioni di dollari dell’anno precedente.

Nonostante le difficoltà finanziarie, HeartSciences ha portato avanti la propria roadmap di prodotto nell’anno fiscale 2025, lanciando la piattaforma software MyoVista Insights, progettata per modernizzare i sistemi di gestione ECG esistenti.

In quanto società privata, Fortitude ha divulgato poche informazioni sulle proprie finanze. Tuttavia, ha dichiarato di aver portato la propria produzione annualizzata a 157.000 Zcash (ZEC) al 31 maggio. Al momento della pubblicazione, secondo i dati di CoinMarketCap, lo ZEC veniva scambiato a circa 413 dollari l’uno. Ciò ha portato la capitalizzazione di mercato del token a 6,92 miliardi di dollari.