Fonte: Coinbase
Venerdì scorso, la società fintech Revolut ha lanciato un aggiornamento della sua piattaforma di trading Revolut X, che consente ai clienti di collegare assistenti basati sull’intelligenza artificiale, tra cui Claude, Gemini, Cursor e OpenClaw, per analizzare i mercati, effettuare backtest delle strategie di trading ed eseguire ordini tramite comandi in linguaggio naturale. Come sulla piattaforma di Kraken, gli utenti devono verificare e approvare ogni operazione prima dell’esecuzione.