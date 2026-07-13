L'exchange Kraken sta aggiungendo alla propria app mobile strumenti finanziari basati sull'intelligenza artificiale, in un contesto in cui le piattaforme di scambio competono sempre più per offrire strumenti di investimento personalizzati che vadano oltre le funzionalità di trading di base.

Secondo un annuncio dell'azienda, gli utenti inizieranno definendo i propri obiettivi finanziari e le proprie preferenze, consentendo all'app di adattare l'interfaccia e i consigli in base a tali obiettivi, anziché costringere i clienti a districarsi tra complessi strumenti di trading. L'azienda ha affermato che la piattaforma riprogettata aiuterà gli utenti a perseguire obiettivi quali l'acquisto di una casa, il risparmio per la pensione o la costituzione di un fondo di emergenza.

Kraken ha spiegato che la sua “intelligenza finanziaria” monitora continuamente i mercati, identifica opportunità di investimento e suggerisce operazioni, ma non esegue transazioni in modo autonomo. Ogni raccomandazione richiede l’approvazione dell’utente prima che venga effettuata un’operazione; l’azienda posiziona infatti la tecnologia come uno strumento di supporto decisionale piuttosto che come un sistema di trading automatizzato.

Secondo la CNBC, l’app utilizza poi tali informazioni, insieme alla propensione al rischio dell’utente, alle sue preferenze di finanziamento e al suo profilo finanziario, per generare un portafoglio suggerito che gli utenti possono esaminare e modificare prima di investire. Una volta effettuato l’investimento, fornisce aggiornamenti personalizzati sul portafoglio e suggerimenti di investimento su misura per le partecipazioni di ciascun utente.

In un’intervista alla CNBC, Kamo Asatryan, Chief Data Officer di Kraken, ha affermato che la tecnologia è progettata per offrire agli investitori comuni la stessa consapevolezza di mercato dei trader più attivi della piattaforma, monitorando continuamente i mercati, individuando opportunità e raccomandando operazioni.

«C’è l’opportunità per le persone comuni di diventare trader ad alta frequenza e di farlo utilizzando un linguaggio semplice», ha affermato.

Agenti AI diffusi sulle piattaforme crypto

Gli exchange di criptovalute e le aziende fintech stanno integrando sempre più l’intelligenza artificiale nelle loro piattaforme di trading, consentendo agli utenti di analizzare i mercati, gestire i portafogli ed effettuare operazioni tramite interfacce conversazionali.

A giugno, OKX ha lanciato un marketplace in versione beta in cui gli agenti basati sull’intelligenza artificiale possono effettuare transazioni in modo autonomo, completare attività on-chain e costruirsi una reputazione basata sulla blockchain. Nello stesso mese, Coinbase ha introdotto uno strumento che permette agli agenti basati sull’intelligenza artificiale di effettuare pagamenti e scambiare criptovalute per conto degli utenti utilizzando il proprio protocollo di pagamento x402.

Anche l’adozione sta accelerando. Il mese scorso, Chainalysis ha riferito che l’attività di pagamento tramite agenti sulla rete Base di Coinbase aveva superato i 100 milioni di transazioni. Il rapporto ha rilevato che, mentre la crescita delle transazioni si è stabilizzata, i trasferimenti di importo più elevato sono diventati più comuni, suggerendo che i pagamenti guidati dall’IA stanno andando oltre i micropagamenti e la fase iniziale di sperimentazione.

Fonte: Coinbase

Venerdì scorso, la società fintech Revolut ha lanciato un aggiornamento della sua piattaforma di trading Revolut X, che consente ai clienti di collegare assistenti basati sull’intelligenza artificiale, tra cui Claude, Gemini, Cursor e OpenClaw, per analizzare i mercati, effettuare backtest delle strategie di trading ed eseguire ordini tramite comandi in linguaggio naturale. Come sulla piattaforma di Kraken, gli utenti devono verificare e approvare ogni operazione prima dell’esecuzione.