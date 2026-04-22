La banca centrale della Corea del Sud sostiene che le piattaforme di scambio di criptovalute dovrebbero dotarsi di propri «circuit breaker» in grado di sospendere le negoziazioni per evitare il ripetersi delle turbolenze di mercato verificatesi dopo che, a febbraio, Bithumb ha erroneamente trasferito oltre 40 miliardi di dollari in Bitcoin ai propri clienti.

La Banca di Corea ha affermato lunedì in un rapporto sui pagamenti che i legislatori dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di meccanismi simili alle restrizioni di trading della Borsa coreana per sospendere le negoziazioni in caso di fluttuazioni improvvise dei prezzi delle criptovalute.

“Attualmente, il settore delle attività virtuali è privo di meccanismi di controllo interno e deve affrontare un'intensità normativa inferiore rispetto alle istituzioni finanziarie consolidate”, ha affermato la banca.

“Di conseguenza, poiché incidenti simili potrebbero verificarsi in altre piattaforme di scambio di attività virtuali, è necessario rafforzare le normative pertinenti per prevenirli in anticipo”, ha aggiunto il rapporto.

Ciò avviene mentre i legislatori sudcoreani stanno attualmente cercando di approvare leggi per regolamentare ulteriormente le criptovalute, che secondo la Banca di Corea dovrebbero includere le misure da essa suggerite “per migliorare la sicurezza e la trasparenza delle operazioni di scambio di asset virtuali”.

All’inizio di febbraio, Bithumb ha erroneamente inviato ai clienti 620.000 Bitcoin (BTC), del valore di circa 42 miliardi di dollari all’epoca, invece di 620.000 won coreani, del valore di 400 dollari.

Il prezzo del Bitcoin su Bithumb è sceso quando gli utenti si sono precipitati a vendere, causando vendite dettate dal panico da parte di altri e facendo scendere ulteriormente il prezzo, secondo il rapporto della banca.

Grafico che mostra l'andamento del prezzo di Bitcoin su Bithumb (linea blu) rispetto a Upbit (linea gialla) a seguito delle transazioni errate di Bitcoin effettuate da Bithumb. Fonte: Bank of Korea

Bithumb ha sospeso le negoziazioni e annullato i trasferimenti di Bitcoin nel giro di pochi minuti, ma l’exchange ha dichiarato che 1.788 BTC, per un valore di circa 125 milioni di dollari, erano già stati venduti prima che potesse intervenire, e ha coperto il deficit utilizzando le riserve aziendali.

La Banca di Corea ha suggerito che gli exchange di criptovalute dovrebbero essere tenuti a disporre di sistemi in grado di individuare e prevenire “pagamenti errati causati da errore umano”.

Ha aggiunto che gli exchange dovrebbero inoltre disporre di sistemi per verificare automaticamente le risorse interne della piattaforma rispetto a quelle presenti sulla blockchain, al fine di segnalare eventuali discrepanze.