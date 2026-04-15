La American Bankers Association (ABA) ha criticato un report della Casa Bianca che sosteneva che il divieto di rendimento sulle stablecoin avrebbe un impatto trascurabile sulle banche, affermando che la conclusione è stata raggiunta ponendo la “domanda sbagliata.”

Il Council of Economic Advisers della Casa Bianca ha dichiarato in uno studio pubblicato mercoledì — intitolato “Effects of Stablecoin Yield Prohibition on Bank Lending” — che, in uno scenario di base, vietare il rendimento sulle stablecoin potrebbe aumentare i prestiti bancari di soli 2,1 miliardi di dollari, pari a un incremento netto marginale di circa lo 0,02%.

L’economista capo dell’ABA, Sayee Srinivasan, e il vicepresidente per la ricerca bancaria ed economica Yikai Wang hanno dichiarato lunedì che la “vera questione di policy” non è se il divieto di rendimento sulle stablecoin influenzi i prestiti bancari, ma se consentire tale rendimento possa incentivare deflussi di depositi, in particolare dalle banche comunitarie.

Secondo Srinivasan e Wang, anche se il totale dei depositi nel sistema bancario rimanesse invariato, è probabile che una maggiore quantità di fondi si sposti dalle banche più piccole verso le grandi istituzioni, aumentando i costi di finanziamento per le banche locali e riducendo il credito a livello territoriale.

Alcune di queste banche minori potrebbero non disporre di sufficiente flessibilità di bilancio per assorbire tali deflussi senza ricorrere a forme di finanziamento all’ingrosso più costose, hanno aggiunto i due economisti.

Rappresentanti dei settori crypto e bancario si sono incontrati per negoziare le disposizioni di un disegno di legge al Senato che definirà il quadro normativo per il settore, in vista di un possibile markup previsto questo mese. Uno dei principali punti di scontro riguarda la formulazione relativa al divieto di distribuire rendimenti sulle stablecoin.

Le preoccupazioni dell’American Bankers Association riflettono un report del Tesoro pubblicato ad aprile 2025, secondo cui un’adozione diffusa delle stablecoin potrebbe portare a deflussi di depositi per un valore fino a 6,6 mila miliardi di dollari dal sistema bancario statunitense.

L'ABA ammette che le reward delle stablecoin sono più allettanti

Nonostante le preoccupazioni, gli economisti dell’American Bankers Association hanno riconosciuto che famiglie e imprese sarebbero incentivate finanziariamente a spostare i propri fondi fuori dalle banche alla ricerca di stablecoin con rendimenti più elevati.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, è tra i leader del settore crypto che hanno criticato le banche per aver offerto tassi d’interesse prossimi allo zero sui depositi per decenni, sostenendo che il rendimento sulle stablecoin costringerebbe gli istituti a competere su un piano più equo.

L’ABA rappresenta alcune delle principali istituzioni del settore bancario, tra cui JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Citigroup.