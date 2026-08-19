Fonte: Coinbase
Altri exchange hanno adottato approcci diversi all’autonomia dell’AI. A luglio, Kraken ha presentato un assistente di investimento basato sull’AI che monitora i mercati e consiglia operazioni in base agli obiettivi finanziari e alle preferenze di rischio degli utenti, ma richiede l’approvazione dell’utente prima di eseguire un’operazione.
La spinta si è estesa oltre il trading. OKX ha lanciato un marketplace beta in cui gli agenti AI possono trovare lavoro, effettuare transazioni autonomamente e ingaggiare altri agenti per svolgere attività, utilizzando pagamenti in stablecoin e un sistema di reputazione onchain.
Diversi leader del settore delle criptovalute, tra cui Brian Armstrong, CEO di Coinbase e Jeremy Allaire, CEO di Circle, hanno sostenuto che gli agenti AI potrebbero presto rappresentare una quota significativa dell’attività onchain. Il cofondatore di Binance Changpeng Zhao ha espresso una posizione simile, descrivendo la criptovaluta come la “valuta nativa” degli agenti AI.
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