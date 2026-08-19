Il sistema Agent OS di Binance consente agli agenti AI di accedere ai dati di mercato, eseguire operazioni e effettuare pagamenti, garantendo al contempo agli utenti il controllo sulle autorizzazioni e sull’accesso agli account.

Binance ha lanciato Agent OS, una piattaforma per sviluppatori che consente agli agenti AI di accedere ai dati di mercato, monitorare gli account degli utenti ed eseguire operazioni in criptovalute sull’exchange.

Secondo un annuncio dell’azienda, la piattaforma supporta strumenti di AI tra cui ChatGPT, Claude Code, Codex e Cursor, consentendo agli utenti di autorizzare gli agenti a visualizzare le informazioni dell’account e a effettuare operazioni entro le autorizzazioni e i limiti configurati.

Gli utenti possono assegnare gli agenti a sottoconti dedicati per separare i fondi e l’attività di trading, configurare le relative autorizzazioni e revocare l’accesso in qualsiasi momento. Binance ha dichiarato di poter monitorare le operazioni effettuate tramite Agent OS, ma di non poter vedere le fonti di informazioni esterne di un agente, né la sua interpretazione o il suo processo decisionale, che avvengono all’interno dell’applicazione AI scelta dall’utente.

Agent OS collega inoltre gli agenti agli strumenti di pagamento e onchain di Binance, consentendo loro di effettuare pagamenti e interagire con wallet e altri servizi onchain.

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Gli exchange di criptovalute si addentrano sempre più nel mondo degli agenti AI

Binance si unisce a un gruppo sempre più numeroso di exchange di criptovalute che aprono le proprie infrastrutture di trading agli agenti AI.

Coinbase ha lanciato Coinbase for Agents a giugno, consentendo ai modelli AI tra cui ChatGPT e Claude di connettersi agli account degli utenti ed eseguire autonomamente operazioni e strategie in criptovalute. Lo strumento supporta anche pagamenti gestiti dagli agenti tramite il protocollo x402 di Coinbase.

Fonte: Coinbase

Altri exchange hanno adottato approcci diversi all’autonomia dell’AI. A luglio, Kraken ha presentato un assistente di investimento basato sull’AI che monitora i mercati e consiglia operazioni in base agli obiettivi finanziari e alle preferenze di rischio degli utenti, ma richiede l’approvazione dell’utente prima di eseguire un’operazione.

La spinta si è estesa oltre il trading. OKX ha lanciato un marketplace beta in cui gli agenti AI possono trovare lavoro, effettuare transazioni autonomamente e ingaggiare altri agenti per svolgere attività, utilizzando pagamenti in stablecoin e un sistema di reputazione onchain.

Diversi leader del settore delle criptovalute, tra cui Brian Armstrong, CEO di Coinbase e Jeremy Allaire, CEO di Circle, hanno sostenuto che gli agenti AI potrebbero presto rappresentare una quota significativa dell’attività onchain. Il cofondatore di Binance Changpeng Zhao ha espresso una posizione simile, descrivendo la criptovaluta come la “valuta nativa” degli agenti AI.

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