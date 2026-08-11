Keel ha sospenso definitivamente le proprie operazioni di mining di Bitcoin negli Stati Uniti, orientandosi verso l'intelligenza artificiale e le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.

Keel Infrastructure ha dichiarato di aver dismesso tutte le operazioni di mining di Bitcoin negli Stati Uniti in vista della costruzione di un sito dedicato al calcolo ad alte prestazioni (HPC), secondo la sua relazione sul secondo trimestre pubblicata lunedì.

La società di infrastrutture digitali ha registrato un fatturato di 30 milioni di dollari, in calo del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il calo è stato in gran parte attribuito alla diminuzione del prezzo medio di BTC e alla chiusura delle sue operazioni di mining di criptovalute a Moses Lake nell’aprile 2026.





La società ha inoltre registrato una perdita operativa di 141 milioni di dollari, rispetto a un utile operativo di 11 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente. La perdita includeva 84 milioni di dollari di ammortamenti non monetari.

Diversi miner di Bitcoin si sono espansi nel settore delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale (AI), ma Keel è tra le poche ad aver abbandonato completamente il mining di Bitcoin negli Stati Uniti per orientarsi verso l’HPC. Altre società che hanno interrotto le operazioni di mining per passare all’AI includono Bit Digital e Crusoe.

Venerdì Keel deteneva 1.861 BTC, dopo aver venduto 1.085 BTC per 75 milioni di dollari dal 1° aprile nell’ambito della progressiva riduzione delle proprie partecipazioni in Bitcoin. La società ha inoltre riportato circa 819 milioni di dollari di liquidità, inclusi 698 milioni di dollari in contanti non vincolati.

Secondo Yahoo Finance, lunedì il prezzo delle azioni di Keel è sceso del 12%.