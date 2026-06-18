HIVE Digital Technologies, società canadese specializzata nel mining di Bitcoin, ha annunciato che la sua controllata BUZZ HPC, attiva nel settore dell’intelligenza artificiale, ha siglato un contratto triennale per servizi cloud basati su GPU del valore di circa 220 milioni di dollari con Bell AI Fabric a favore della startup di intelligenza artificiale Cohere, ampliando così l’impegno dell’azienda nel settore del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e delle infrastrutture di intelligenza artificiale.

L’accordo prevede che BUZZ HPC installi 2.304 GPU NVIDIA Grace Blackwell in un data center di Bell Canada nella Columbia Britannica, dove l’infrastruttura supporterà i modelli e i servizi di intelligenza artificiale di Cohere destinati a clienti aziendali e governativi.

Una volta che l’installazione sarà operativa, HIVE prevede che il progetto contribuisca con circa 70 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali contrattualizzati, aumentando il proprio obiettivo di ricavi HPC contrattualizzati a oltre 100 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato dalla società.

HIVE ha dichiarato che finanzierà l’acquisto dell’infrastruttura di IA utilizzando una parte dei proventi derivanti dal finanziamento tramite obbligazioni convertibili da 115 milioni di dollari completato ad aprile.

Il prezzo delle azioni della società era in rialzo di circa il 9% al momento della stesura di questo articolo e di oltre il 20% nel corso del mese, secondo i dati di Yahoo Finance.

Fonte: Yahoo Finance

HIVE espande attività AI mentre diminuiscono le riserve di Bitcoin

L'annuncio fa seguito alla più ampia espansione di HIVE nel settore delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. A maggio, la società aveva dichiarato che la sua controllata BUZZ HPC aveva in programma la realizzazione di un campus di data center per l'IA da 320 megawatt nei pressi di Toronto, in grado di supportare oltre 100.000 GPU.

All'inizio di questo mese, HIVE ha comunicato che i ricavi della sua divisione HPC sono saliti a 19,5 milioni di dollari nell'anno fiscale 2026, quasi raddoppiando rispetto all'anno precedente. L’azienda ha inoltre dichiarato che i ricavi ricorrenti annuali derivanti da tale attività hanno raggiunto i 35 milioni di dollari, grazie all’implementazione di cluster di GPU basati su tecnologia Nvidia e alla stipula di nuovi contratti con le imprese.

HIVE ha inoltre segnalato una diminuzione delle proprie riserve di Bitcoin (BTC), scese a 150 BTC dai 481 BTC del trimestre precedente.

Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Calo hashrate e crescenti investimenti nell'IA

Giovedì, The Energy Mag (precedentemente The Miner Mag) ha segnalato che la difficoltà di mining di Bitcoin, un indicatore che misura quanto sia difficile per i miner produrre nuovi blocchi, è scesa del 10,09% il 14 giugno, registrando uno dei più consistenti cali nella storia della rete.

La testata ha attribuito il calo alla minore redditività del mining, alla flessione del prezzo del Bitcoin, alle limitazioni stagionali dell’erogazione di energia in Texas e alle dinamiche più ampie del mercato energetico. Ha inoltre sostenuto che i miner che destinano risorse energetiche a progetti di intelligenza artificiale (AI) e calcolo ad alte prestazioni (HPC) potrebbero alterare la crescita futura dell’hashrate, riducendo la quantità di capacità disponibile per il mining di Bitcoin.

Difficoltà di mining di Bitcoin. Fonte: Coinwarz.com

Il calo è avvenuto pochi giorni dopo che Cointelegraph aveva riportato che la redditività del mining di Bitcoin era scesa a livelli record, rendendo più difficile per alcuni operatori rimanere in attivo.

Nel frattempo, i miner continuano ad espandersi nei settori dell’intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni. Martedì, IREN ha completato l’acquisizione dello sviluppatore spagnolo di data center Nostrum Group, mentre TeraWulf ha recentemente aggiunto un sito di sviluppo nel Kentucky che, secondo quanto dichiarato, potrebbe arrivare a supportare oltre 1 gigawatt di capacità per l’intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni.