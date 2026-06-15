Il miner Bitcoin IREN ha completato l’acquisizione dello sviluppatore spagnolo di data center Nostrum Group, segnando il suo ingresso in Europa mentre la società espande il proprio business cloud per l’intelligenza artificiale.

In un comunicato stampa pubblicato lunedì, IREN ha dichiarato che l’acquisizione aggiunge circa 490 megawatt di potenza elettrica garantita e connessa alla rete in Spagna, insieme a una pipeline di sviluppo e a oltre 50 dipendenti nelle aree di engineering, costruzione, sviluppo e operations.

L’operazione espande il portafoglio energetico globale di IREN a circa 5 gigawatt, con la capacità spagnola che rappresenta circa il 10% del totale.

Daniel Roberts, cofondatore e co-CEO di IREN, ha affermato che la Spagna offre una combinazione di energia rinnovabile e connettività in fibra, dando alla società una base da cui servire la crescente domanda europea di infrastrutture AI.

“L’Europa è uno dei mercati più grandi e in più rapida crescita per le infrastrutture AI, e la Spagna è tra i suoi punti di ingresso più interessanti”, ha dichiarato Roberts.

L'acquisizione rientra nella strategia di IREN volta a espandersi nel settore dei servizi cloud per IA, in grado di garantire ricavi più prevedibili e basati su contratti, in un momento in cui la crescente difficulty di mining e la volatilità del prezzo di Bitcoin (BTC) mettono sotto pressione la redditività del crypto mining.

La mossa allinea inoltre IREN a una tendenza più ampia tra i miner Bitcoin che stanno costruendo infrastrutture AI in Europa. HIVE Digital sta convertendo parte della propria struttura in Svezia per il computing AI, mentre Bitdeer sta sviluppando capacità per data center AI in Norvegia.

IREN accelera la transizione verso il cloud AI

Secondo i risultati di IREN per il trimestre concluso il 31 marzo, il mining Bitcoin è rimasto la sua principale fonte di ricavi. La società ha riportato 111,2 milioni di dollari in ricavi dal mining, rispetto ai 33,6 milioni di dollari generati dai suoi servizi cloud AI.

IREN ha dichiarato che i ricavi del cloud AI sono saliti dai 17,3 milioni di dollari del trimestre precedente, mentre i ricavi del mining Bitcoin sono scesi dai 167,4 milioni di dollari. La società ha attribuito il calo del mining in parte alla diminuzione del prezzo medio di BTC e alla dismissione di hardware per il mining.

Grafico dell'andamento di Bitcoin da inizio anno. Fonte: CoinGecko

In precedenza, gli analisti di Bernstein avevano affermato che IREN avrebbe potuto, alla fine, ridurre gradualmente gran parte delle proprie attività di mining Bitcoin, grazie alla riconversione dei siti esistenti in infrastrutture cloud per IA. IREN ha dichiarato di avere circa 150.000 GPU installate o in ordine al 31 marzo, che secondo le stime potrebbero generare un fatturato annuo di 3,7 miliardi di dollari.