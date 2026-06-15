Grafico dell'andamento di Bitcoin da inizio anno. Fonte: CoinGecko
In precedenza, gli analisti di Bernstein avevano affermato che IREN avrebbe potuto, alla fine, ridurre gradualmente gran parte delle proprie attività di mining Bitcoin, grazie alla riconversione dei siti esistenti in infrastrutture cloud per IA. IREN ha dichiarato di avere circa 150.000 GPU installate o in ordine al 31 marzo, che secondo le stime potrebbero generare un fatturato annuo di 3,7 miliardi di dollari.
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