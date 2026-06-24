Focus su crittografia post-quantistica

Fonte: The White House
I decreti di Trump stabiliscono che, entro 180 giorni, le agenzie competenti debbano aggiornare la Strategia Nazionale sui Quantici per sostenere la commercializzazione e le partnership industriali.
A varie agenzie è inoltre affidato il compito di individuare le implicazioni derivanti dall’aumento delle dimensioni e delle prestazioni dei computer quantistici commerciali, “come ad esempio le implicazioni per la migrazione alla crittografia post-quantistica”.
Il decreto istituisce inoltre il Quantum Computer for Application Development and Discovery Science (QC-ADDS), un’iniziativa nazionale volta a perseguire lo sviluppo di un computer quantistico su una scala tale da «dare inizio all’era delle scoperte scientifiche basate sulla tecnologia quantistica».
L’altro decreto esecutivo mira a proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi crittografici assistiti dalla tecnologia quantistica ed è maggiormente incentrato sul passaggio alla crittografia post-quantistica.
«Investiremo nella leadership americana nel campo quantistico come mai prima d’ora per rimanere all’avanguardia», ha affermato Trump.
Il decreto incarica l’Ufficio di gestione e bilancio e il Direttore nazionale per la sicurezza informatica di guidare una migrazione accelerata a livello nazionale verso la crittografia post-quantistica, garantendo che i dati della nazione rimangano al sicuro man mano che la tecnologia quantistica si evolve.
«L’avvento dei computer quantistici su larga scala, in particolare se nelle mani di avversari, rappresenterà una minaccia significativa per i sistemi di sicurezza crittografica di uso comune», si legge nel decreto.
Le principali blockchain crittografiche come Ethereum e Solana hanno già iniziato a lavorare su piani d’azione post-quantistici, mentre la comunità di Bitcoin è ancora divisa su come affrontare la protezione delle vecchie monete dalla minaccia quantistica.
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