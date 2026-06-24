Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi per promuovere la realizzazione di un computer quantistico e concentrarsi sulla creazione di sistemi crittografici in grado di resistere agli attacchi quantistici.

Gli ordini mirano ad adottare un “approccio coerente e che coinvolga l’intero governo” per accelerare l’implementazione e la commercializzazione dell’informatica quantistica e “proteggere le tecnologie sensibili e collaborare con gli alleati per garantire che gli avversari non possano utilizzare la QIST [Scienza e Tecnologia dell’Informazione Quantistica] per minare la sicurezza nazionale”.

I decreti giungono in un momento in cui la Cina sta intensificando le proprie ambizioni nel campo dell’informatica quantistica a seguito dell’annuncio, avvenuto a marzo, del proprio “Piano quinquennale”, che mira ad ampliare gli investimenti in computer quantistici scalabili e allo sviluppo di una rete integrata di comunicazione quantistica spazio-terra.

Fonte: The White House

I decreti di Trump stabiliscono che, entro 180 giorni, le agenzie competenti debbano aggiornare la Strategia Nazionale sui Quantici per sostenere la commercializzazione e le partnership industriali.

A varie agenzie è inoltre affidato il compito di individuare le implicazioni derivanti dall’aumento delle dimensioni e delle prestazioni dei computer quantistici commerciali, “come ad esempio le implicazioni per la migrazione alla crittografia post-quantistica”.

Il decreto istituisce inoltre il Quantum Computer for Application Development and Discovery Science (QC-ADDS), un’iniziativa nazionale volta a perseguire lo sviluppo di un computer quantistico su una scala tale da «dare inizio all’era delle scoperte scientifiche basate sulla tecnologia quantistica».

Focus su crittografia post-quantistica

L’altro decreto esecutivo mira a proteggere gli Stati Uniti dagli attacchi crittografici assistiti dalla tecnologia quantistica ed è maggiormente incentrato sul passaggio alla crittografia post-quantistica.

«Investiremo nella leadership americana nel campo quantistico come mai prima d’ora per rimanere all’avanguardia», ha affermato Trump.

Il decreto incarica l’Ufficio di gestione e bilancio e il Direttore nazionale per la sicurezza informatica di guidare una migrazione accelerata a livello nazionale verso la crittografia post-quantistica, garantendo che i dati della nazione rimangano al sicuro man mano che la tecnologia quantistica si evolve.

«L’avvento dei computer quantistici su larga scala, in particolare se nelle mani di avversari, rappresenterà una minaccia significativa per i sistemi di sicurezza crittografica di uso comune», si legge nel decreto.

Le principali blockchain crittografiche come Ethereum e Solana hanno già iniziato a lavorare su piani d’azione post-quantistici, mentre la comunità di Bitcoin è ancora divisa su come affrontare la protezione delle vecchie monete dalla minaccia quantistica.



