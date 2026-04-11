Binance lancia i prediction market nella sua app tramite Predict.fun

Binance Wallet ha integrato funzionalità relative ai prediction market nella propria app, annunciando che coprirà tutte le commissioni di trading e di regolamento per gli utenti, nel tentativo di conquistare una fetta di questo mercato da 20 miliardi di dollari.

In un annuncio pubblicato giovedì, Binance ha dichiarato che lancerà mercati basati su probabilità come nuova funzionalità dell'app, attraverso l'integrazione con piattaforme di terze parti, a partire da Predict.fun. Secondo il crypto exchange, l'integrazione sarà “gasless”, con l'azienda che si farà carico delle commissioni per le operazioni di trading e di regolamento sulla BNB Smart Chain.

Le piattaforme di prediction market come Kalshi e Polymarket offrono agli utenti la possibilità di scommettere sull’esito di eventi relativi a una vasta gamma di argomenti, tra cui la politica e lo sport. Proprio quest’ultimo aspetto ha portato tali piattaforme nel mirino di diverse autorità statali statunitensi, che hanno intentato cause legali per presunta violazione delle leggi statali sul gioco d’azzardo a causa dell’offerta di scommesse sportive.

L'integrazione di Binance è l'ultimo esempio di una piattaforma crypto che si sta addentrando sempre più nei prediction market, nonostante alcune scommesse piuttosto controverse presenti su queste piattaforme. Polymarket, ad esempio, ha offerto agli utenti contratti su eventi relativi alle azioni militari statunitensi e israeliane contro l'Iran.

Secondo i dati di TRM Labs, il volume mensile delle transazioni sulle piattaforme di prediction market ha raggiunto i 20 miliardi di dollari a gennaio — un aumento di 20 volte rispetto ai livelli registrati all'inizio del 2025.

Il cofondatore di Kalshi nega che il figlio di Trump stia influenzando i regolatori statunitensi

Sebbene le autorità statali competenti in materia di gioco d'azzardo abbiano citato in giudizio le piattaforme, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha affermato di avere la “giurisdizione esclusiva” sulla vigilanza dei prediction market. Sullo sfondo delle contestazioni mosse dalle autorità federali alle iniziative statali, i legami tra alcune di queste società e l’attuale amministrazione statunitense hanno alimentato preoccupazioni tra i leader del settore e i legislatori riguardo a possibili conflitti di interesse.

In un'intervista rilasciata giovedì ad Axios, il CEO di Kalshi, Tarek Mansour, e la cofondatrice Luana Lopes Lara, hanno risposto alle domande sui conflitti di interesse derivanti dall'assunzione del figlio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come consulente strategico poco prima che suo padre entrasse in carica.

“Non abbiamo mai chiesto alcun favore [...] e lui non ha mai fatto nulla, nessuna richiesta di natura normativa, niente del genere”, ha affermato Lara, riferendosi a Donald Trump Jr. e al suo utilizzo delle sue connessioni con il governo degli Stati Uniti.