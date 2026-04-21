Cointelegraph
BNB545,28 € 1.09%DOGE0,08195 € 0.28%LINK8,10 € 1.74%HYPE35,09 € 1.41%ETH1991 € 0.27%TRX0,2841 € 0.29%XLM0,155 € 6.22%XRP1,23 € 1.04%ADA0,2147 € 0.71%BCH383,26 € 0.61%XMR319,29 € 4.81%SOL73,77 € 0.32%BTC65.619 € 1.07%
Vince Quill
Scritto da Vince Quill,Giornalista di redazione
Robert Lakin
Revisionato da Robert Lakin,Redattore

Ciclo BTC 2024 “drammaticamente” sotto le attese rispetto ai precedenti halving

La volatilità e il potenziale rialzista sono diminuiti a ogni ciclo di halving di Bitcoin, ma le nuove dinamiche potrebbero non essere permanenti, secondo Alex Thorn di Galaxy

Ciclo BTC 2024 “drammaticamente” sotto le attese rispetto ai precedenti halving
Notizie

L’attuale ciclo di mercato di Bitcoin (BTC) è “drammaticamente” più debole rispetto ai tre cicli precedenti, secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca a livello globale presso la società di investimento Galaxy.

Thorn ha confrontato l’andamento dei prezzi successivo all’halving di Bitcoin dell’aprile 2024 con i cicli innescati nel 2012, 2016 e 2020; il ciclo attuale mostra una volatilità significativamente più contenuta e un potenziale rialzista inferiore. Il massimo storico sopra i 125.000 $ del 5 ottobre 2025 rappresenta infatti solo un aumento del 97% rispetto al prezzo dell’halving 2024, intorno ai 63.000 $.

Il prezzo di BTC è aumentato di circa il 9.294% durante il ciclo dell’halving del 2012, raggiungendo un massimo di circa 1.163 $, ed è salito di circa il 2.950% durante il ciclo del 2016, toccando un picco di circa 19.891 $. Il ciclo successivo all’halving del 2020 ha registrato un incremento di circa il 761%.

Bitcoin Price, Bitcoin Analysis, Halving, Bitcoin Halving
Un confronto dell'andamento del prezzo di Bitcoin nei precedenti cicli di halving. Fonte: Alex Thorn

“Il ciclo numero quattro sta registrando risultati nettamente inferiori rispetto ai cicli precedenti”, ha affermato Thorn in un post su X, chiedendosi: “È questa la nuova normalità, o è la nuova normalità finché non smetterà di esserlo?”

La volatilità in calo in ogni ciclo successivo di halving di BTC suggerisce che le dinamiche di mercato tradizionali stanno cambiando e che il prezzo di Bitcoin potrebbe iniziare a essere influenzato maggiormente da altri fattori, piuttosto che dall’halving o dalla teoria del ciclo quadriennale.

Il Bitcoin Volatility Index a 30 giorni, che aveva raggiunto un picco del 9,64% il 2 aprile 2020, non ha superato il 3,11% nell'attuale ciclo, un valore registrato l'ultima volta il 24 agosto 2024. All'ultimo controllo, la stima più recente a 30 giorni per questo indicatore di volatilità è dell'1,75%, secondo i dati di Bitbo.

Secondo i critici, l'attuale andamento del ciclo non tiene conto dell’ATH raggiunto prematuramente prima dell'halving del 2024

BTC ha raggiunto quello che all’epoca era il massimo storico sopra i 70.000 $ nel marzo 2024 — un mese prima dell’halving di aprile 2024.

L’approvazione degli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot negli Stati Uniti nel gennaio 2024 è stata il principale catalizzatore del rialzo dei prezzi.

Bitcoin Price, Bitcoin Analysis, Halving, Bitcoin Halving
Il prezzo di BTC ha raggiunto il massimo storico prima dell'halving di aprile 2024. Fonte: TradingView

Questa anomalia storica — con BTC che ha raggiunto un nuovo massimo storico prima dell’halving — ha distorto la performance del prezzo nel ciclo attuale, secondo i critici dell’analisi di Alex Thorn.

Anche i drawdown di Bitcoin sono diventati meno severi, con il calo della volatilità, secondo Fidelity Digital Assets.

I precedenti bear market di Bitcoin hanno registrato cali compresi tra l’80% e il 90%, secondo Zack Wainwright, analista di ricerca presso Fidelity Digital Assets.

Tuttavia, il crollo di Bitcoin a 60.000 $ dal massimo storico sopra i 125.000 $ rappresenta un calo di poco superiore al 50%, come evidenziato dall’analisi di Fidelity.

A marzo, Jan van Eck, CEO della società di asset management VanEck, ha dichiarato che BTC è vicino a toccare il fondo e si aspetta che il prezzo inizi a salire gradualmente nel 2026.

All'ultimo controllo, la principale criptovaluta veniva scambiata a circa 74.703 $, in rialzo di quasi il 5% negli ultimi sette giorni, secondo i dati di TradingView.

Cointelegraph si impegna a favore di un giornalismo indipendente e trasparente. Questo articolo di notizie è realizzato in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph e mira a fornire informazioni accurate e tempestive. I lettori sono invitati a verificare le informazioni in modo indipendente. Consulta la nostra Politica Editoriale https://it.cointelegraph.com/editorial-policy