L’attuale ciclo di mercato di Bitcoin (BTC) è “drammaticamente” più debole rispetto ai tre cicli precedenti, secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca a livello globale presso la società di investimento Galaxy.

Thorn ha confrontato l’andamento dei prezzi successivo all’halving di Bitcoin dell’aprile 2024 con i cicli innescati nel 2012, 2016 e 2020; il ciclo attuale mostra una volatilità significativamente più contenuta e un potenziale rialzista inferiore. Il massimo storico sopra i 125.000 $ del 5 ottobre 2025 rappresenta infatti solo un aumento del 97% rispetto al prezzo dell’halving 2024, intorno ai 63.000 $.

Il prezzo di BTC è aumentato di circa il 9.294% durante il ciclo dell’halving del 2012, raggiungendo un massimo di circa 1.163 $, ed è salito di circa il 2.950% durante il ciclo del 2016, toccando un picco di circa 19.891 $. Il ciclo successivo all’halving del 2020 ha registrato un incremento di circa il 761%.

Un confronto dell'andamento del prezzo di Bitcoin nei precedenti cicli di halving. Fonte: Alex Thorn

“Il ciclo numero quattro sta registrando risultati nettamente inferiori rispetto ai cicli precedenti”, ha affermato Thorn in un post su X, chiedendosi: “È questa la nuova normalità, o è la nuova normalità finché non smetterà di esserlo?”

La volatilità in calo in ogni ciclo successivo di halving di BTC suggerisce che le dinamiche di mercato tradizionali stanno cambiando e che il prezzo di Bitcoin potrebbe iniziare a essere influenzato maggiormente da altri fattori, piuttosto che dall’halving o dalla teoria del ciclo quadriennale.

Il Bitcoin Volatility Index a 30 giorni, che aveva raggiunto un picco del 9,64% il 2 aprile 2020, non ha superato il 3,11% nell'attuale ciclo, un valore registrato l'ultima volta il 24 agosto 2024. All'ultimo controllo, la stima più recente a 30 giorni per questo indicatore di volatilità è dell'1,75%, secondo i dati di Bitbo.

Secondo i critici, l'attuale andamento del ciclo non tiene conto dell’ATH raggiunto prematuramente prima dell'halving del 2024

BTC ha raggiunto quello che all’epoca era il massimo storico sopra i 70.000 $ nel marzo 2024 — un mese prima dell’halving di aprile 2024.

L’approvazione degli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot negli Stati Uniti nel gennaio 2024 è stata il principale catalizzatore del rialzo dei prezzi.

Il prezzo di BTC ha raggiunto il massimo storico prima dell'halving di aprile 2024. Fonte: TradingView

Questa anomalia storica — con BTC che ha raggiunto un nuovo massimo storico prima dell’halving — ha distorto la performance del prezzo nel ciclo attuale, secondo i critici dell’analisi di Alex Thorn.

Anche i drawdown di Bitcoin sono diventati meno severi, con il calo della volatilità, secondo Fidelity Digital Assets.

I precedenti bear market di Bitcoin hanno registrato cali compresi tra l’80% e il 90%, secondo Zack Wainwright, analista di ricerca presso Fidelity Digital Assets.

Tuttavia, il crollo di Bitcoin a 60.000 $ dal massimo storico sopra i 125.000 $ rappresenta un calo di poco superiore al 50%, come evidenziato dall’analisi di Fidelity.

A marzo, Jan van Eck, CEO della società di asset management VanEck, ha dichiarato che BTC è vicino a toccare il fondo e si aspetta che il prezzo inizi a salire gradualmente nel 2026.

All'ultimo controllo, la principale criptovaluta veniva scambiata a circa 74.703 $, in rialzo di quasi il 5% negli ultimi sette giorni, secondo i dati di TradingView.