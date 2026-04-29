Gli ETF Bitcoin spot quotati negli Stati Uniti hanno registrato i primi deflussi netti dopo nove sessioni, mentre BTC è sceso sotto i 77.000 $ lunedì.

Gli ETF su Bitcoin hanno visto deflussi netti per 263 milioni di dollari nella giornata di lunedì, segnando la prima uscita di capitali da metà aprile, secondo i dati di SoSoValue.

Le perdite arrivano dopo che gli ETF spot avevano attirato 2,1 miliardi di dollari di afflussi dal 13 aprile, mentre BTC è salito di circa il 10% nello stesso periodo, secondo CoinGecko.

Afflussi giornalieri verso gli ETF Bitcoin spot dal 13 aprile 2026. Fonte: SoSoValue

Parallelamente al rialzo di Bitcoin, lunedì il Crypto Fear & Greed Index è entrato in territorio “neutrale” per la prima volta in tre mesi, registrando un punteggio di 47. Tuttavia, martedì l’indice è tornato in territorio di “paura”, poiché BTC non è riuscito a prolungare il rally sopra gli 80.000 $.

L'ETF Bitcoin di Fidelity è in testa ai deflussi con $150 milioni

Secondo Farside, la maggior parte delle perdite registrate lunedì è stata causata dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), che ha registrato deflussi pari a 150 milioni di dollari.

A seguire, l’ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) e l’ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) hanno registrato deflussi rispettivamente di circa 47 milioni e 43 milioni di dollari.

Afflussi giornalieri negli ETF Bitcoin spot per emittente dal 20 aprile 2026, Fonte: Farside

L'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e l'ETF Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) hanno registrato flussi stabili dopo una serie di afflussi durati diversi giorni.

Il clima negativo si è esteso anche agli ETF spot su Ether, che lunedì hanno registrato deflussi per 50,5 milioni di dollari. Gli ETF su XRP e Solana non hanno registrato alcun flusso in entrata.

La domanda istituzionale di Bitcoin supera l'offerta del mining

Il rally di Bitcoin ad aprile è avvenuto in un contesto in cui la domanda istituzionale ha superato di gran lunga l'offerta proveniente dal mining.

La sola Strategy di Michael Saylor ha acquistato finora 56.235 BTC nel mese di aprile, mentre gli ETF globali hanno aggiunto altri 34.552 BTC per conto dei propri clienti nello stesso periodo.

A fronte di ciò, secondo i dati di HODL15Capital, si stima che finora questo mese siano stati minati solo 11.829 BTC.

Fonte: HODL15Capital

L'analista di CryptoQuant XWIN Japan ha affermato che il forte calo di Bitcoin negli ultimi giorni non è stato probabilmente causato da uno squilibrio tra domanda e offerta sul mercato spot, bensì da un “classico evento di liquidità” innescato dalle liquidazioni forzate di posizioni long con leva finanziaria.

In una precedente analisi, CryptoQuant ha affermato che un rifiuto del livello degli 80.000 $ segnalerebbe la presenza di offerta in eccesso a quel livello, con il rischio di estendere il drawdown sia per gli investitori in ETF sia per le “whale” di breve periodo.