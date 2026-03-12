Martedì gli exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot statunitensi hanno registrato un aumento degli afflussi, nonostante BTC sia sceso sotto i 70.000 $.

Gli ETF Bitcoin spot (BTC) hanno registrato afflussi per 251 milioni di dollari, che si aggiungono ai 167 milioni di dollari di lunedì, secondo i dati di SoSoValue.

Gli afflussi continuano il trend positivo di marzo, con guadagni mensili cumulativi che ora raggiungono 1,56 miliardi di dollari contro 576,6 milioni di dollari in deflussi.

Gli afflussi sono arrivati nonostante Bitcoin sia sceso brevemente a 69.400 $ martedì, secondo quanto riportato da CoinGecko. Al momento della stesura di questo articolo, era scambiato a 69.810 $, in calo dello 0,7% nelle ultime 24 ore.

Flussi giornalieri negli ETF Bitcoin spot statunitensi dal 2 marzo. Fonte: SoSoValue

Vendite di XRP rallentano mentre Goldman Sachs guida gli ETF

Dopo una serie di tre giorni consecutivi di deflussi, alcune altcoin, tra cui Ether (ETH), sono tornate in territorio positivo, registrando piccoli afflussi pari a 12,6 milioni di dollari. I fondi Solana (SOL) non hanno registrato afflussi.

I fondi XRP (XRP), al contrario, hanno registrato deflussi per circa 3,9 milioni di dollari, prolungando la serie di vendite per la quarta sessione consecutiva, sebbene il ritmo dei rimborsi sia diminuito rispetto ai prelievi più consistenti di lunedì.

Flussi giornalieri negli ETF XRP spot statunitensi dal 2 marzo. Fonte: SoSoValue

James Seyffart, analista ETF di Bloomberg, ha osservato in un post su X che gli ETF XRP hanno tenuto bene nonostante la volatilità dell'asset. Secondo CoinGecko, XRP ha perso circa il 5% negli ultimi 30 giorni, scambiando a 1,38 $ al momento della stesura di questo articolo.

“Hanno raccolto un totale di 1,4 miliardi di dollari dal lancio”, ha dichiarato Seyffart, aggiungendo che Goldman Sachs è emersa come il maggiore detentore di ETF XRP. Al 31 dicembre, la banca d’investimento deteneva circa 154 milioni di dollari in ETF XRP, rispetto ai 23 milioni e ai 5,3 milioni detenuti da Millennium Management e Logan Stone Capital.

Dichiarazioni 13F per ETF XRP spot al 31 dicembre 2025. Fonte: James Seyffart

In un altro post su X, Seyffart ha fornito un'analisi dettagliata di quattro gruppi di ETF, sottolineando che gli ETF XRP sono in gran parte guidati dalla domanda retail.

Panoramica della proprietà 13F per gli ETF crypto spot. Fonte: James Seyffart

Solo il 15,9% degli asset gestiti dagli ETF XRP è riportato nei documenti 13F, rispetto al 48,8% degli ETF SOL, che sono maggiormente detenuti da investitori istituzionali. Gli ETF Bitcoin ed Ether si collocano a metà strada, con rispettivamente il 24% e il 27% degli asset riportati nei documenti.