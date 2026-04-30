Il CEO di Blockstream, Adam Back, ha dichiarato giovedì che una futura migrazione post-quantistica di Bitcoin potrebbe aiutare a chiarire quante monete collegate a Satoshi Nakamoto siano ancora accessibili, poiché qualsiasi proprietario che voglia proteggere i propri averi vulnerabili dovrebbe trasferirli in un nuovo formato di indirizzo.

Intervenendo alla Paris Blockchain Week, Back ha affermato che una tale migrazione darebbe probabilmente agli utenti tutto il tempo necessario per spostare i fondi e ha sostenuto che le monete rimaste immutate dopo tale processo potrebbero essere ragionevolmente considerate come perse.

“Questa migrazione al formato di indirizzo post-quantistico potrebbe dirci quante di quelle monete [Satoshi] possiede ancora”, ha detto Back, aggiungendo che il creatore pseudonimo possiede una stima compresa tra 500.000 e 1 milione di Bitcoin (BTC).

La riserva di Bitcoin di Satoshi ha scatenato un acceso dibattito tra i possessori di Bitcoin preoccupati dalla minaccia dell'informatica quantistica. Mercoledì, Jameson Lopp e cinque coautori hanno pubblicato una Bitcoin Improvement Proposal volta a limitare il futuro movimento delle monete detenute in formati di indirizzo vulnerabili al quantistico, comprese le monete più vecchie le cui chiavi pubbliche sono già state esposte.

Adam Back, discorso di apertura alla Paris Blockchain Week del 2026. Fonte: Cointelegraph

La piattaforma di dati blockchain Arkham stima che i portafogli collegati a Nakamoto detengano 1,09 milioni di Bitcoin, per un valore attuale di 81,6 miliardi di dollari.

Back intravede lungo percorso su quantum

Back ritiene che gli sviluppatori e i possessori di Bitcoin abbiano ancora molto tempo per prepararsi, sostenendo che una svolta nel campo quantistico in grado di minacciare le firme di Bitcoin non arriverà prima di almeno 20 anni.

Ha affermato che i computer quantistici odierni sono «meno potenti di una calcolatrice da 5 dollari» e che alcuni dei loro problemi, come il consumo energetico, diventano più urgenti man mano che questi sistemi si espandono.

Back ha affermato che questo lasso di tempo dovrebbe dare agli sviluppatori e agli utenti tempo sufficiente per sviluppare un percorso post-quantistico e migrare verso un nuovo standard resistente alla tecnologia quantistica, basato su firme hash.

Schemi di firma basati su hash per Bitcoin, articolo di ricerca. Fonte: Blockstream Research

A dicembre 2025, Blockstream Research di Back ha pubblicato un documento in cui proponeva uno schema di firma basato su hash che offre un «percorso promettente per la sicurezza di Bitcoin in un mondo post-quantistico», come alternativa quantisticamente sicura alle firme ECDSA e Schnorr. Secondo la proposta, la sicurezza si baserebbe esclusivamente su ipotesi relative alle funzioni hash, simili a quelle attualmente utilizzate nella progettazione della rete Bitcoin.

L'Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) utilizza la crittografia a curve ellittiche per verificare l'autenticità e l'integrità di un messaggio. Le firme Schnorr sono un altro schema di firma apprezzato per il miglioramento della privacy e la riduzione delle dimensioni dei dati, grazie alla loro capacità di combinare più firme in una sola.