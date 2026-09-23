Bitwise lancia il primo ETP su Lighter nel contesto della rivalità con Hyperliquid
Il prodotto offre agli investitori europei accesso tramite broker al token LIT, mentre Bitwise amplia la propria gamma di prodotti legati alle piattaforme decentralizzate di derivati.
Bitwise Asset Management ha lanciato in Europa un prodotto negoziato in borsa (ETP) che replica Lighter, offrendo agli investitori tradizionali un modo per puntare su uno dei concorrenti emergenti di Hyperliquid senza acquistare direttamente il suo token.
Mercoledì Bitwise ha dichiarato che il suo Bitwise Lighter Staking ETP (BLIT) era stato lanciato su Deutsche Börse Xetra, diventando il primo prodotto negoziato in borsa a replicare LIT, il token nativo della piattaforma decentralizzata di derivati Lighter.
Il prodotto è interamente garantito da LIT conservati in cold storage e prevede un rapporto annuo di spesa dello 0,85%. Gli investitori europei possono acquistare l’ETP tramite un normale conto di intermediazione senza acquistare o detenere direttamente LIT.
Nonostante il nome, BLIT non genera ancora ricompense di staking. Bitwise ha dichiarato che lo staking inizierà quando il prodotto raggiungerà un patrimonio gestito sufficiente a rendere efficiente il processo. Fino ad allora, l’ETP seguirà il prezzo di LIT senza generare rendimenti da staking.
Il prodotto su Lighter segue il lancio da parte di Bitwise di un ETP di staking su Hyperliquid in Europa ad aprile, mentre il gestore patrimoniale amplia la propria gamma includendo token legati ad alcune delle maggiori piattaforme decentralizzate di derivati.
Lighter è un exchange decentralizzato basato su Ethereum, focalizzato sui futures perpetui, che utilizza prove a conoscenza zero per verificare le operazioni, consentendo agli utenti di mantenere il controllo dei propri asset invece di depositarli presso un exchange centralizzato. La piattaforma offre inoltre negoziazioni senza commissioni agli utenti retail, nell’ambito dei suoi sforzi per competere con piattaforme decentralizzate di derivati consolidate come Hyperliquid.
Lighter ha registrato un volume di negoziazione di quasi 1,8 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGecko.
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Lighter sfida il leader del mercato dei futures perpetui
Lighter ha ottenuto un importante canale di distribuzione a luglio, quando Robinhood ha integrato l’exchange in Robinhood Chain, la sua rete layer-2 di Ethereum. Gli utenti idonei di Robinhood Wallet possono negoziare futures perpetui tramite Lighter, con le operazioni regolate utilizzando gli smart contract di Lighter su Robinhood Chain.
Hyperliquid resta l’operatore di gran lunga più grande. A differenza di Lighter, che opera come layer-2 di Ethereum, Hyperliquid funziona sulla propria blockchain layer-1. Controllava oltre il 61% delle negoziazioni decentralizzate di futures perpetui, secondo dati citati da The Motley Fool, e ha continuato a espandersi attraverso le proprie partnership.
A maggio, Circle ha annunciato un accordo per ampliare l’utilizzo di USDC su Hyperliquid, includendo una maggiore liquidità e trasferimenti più semplici della stablecoin tra blockchain. All’epoca, su Hyperliquid erano detenuti circa 5 miliardi di dollari in USDC, secondo Coinbase.
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