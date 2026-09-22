21shares ha quotato prodotti ZEC ed ETHFI garantiti fisicamente su Euronext Paris e Amsterdam, mentre gli emittenti ampliano la propria offerta oltre le principali criptovalute.

Il gestore patrimoniale europeo 21shares ha lanciato il primo prodotto negoziato in borsa della regione legato a Zcash, estendendo la portata della criptovaluta orientata alla privacy ai mercati regolamentati dopo la sua forte performance nell’ultimo anno.

Martedì, 21shares ha quotato il suo ETP su Zcash garantito fisicamente su Euronext Paris e Amsterdam, consentendo agli investitori di ottenere esposizione a ZEC tramite conti di intermediazione senza detenere direttamente la criptovaluta.

Il gestore patrimoniale ha inoltre introdotto un ETP che replica ETHFI, il token di governance e utilità di Ether.fi, un protocollo di finanza decentralizzata che offre staking e altri servizi finanziari basati sulle criptovalute. Il prodotto ETHFI è garantito fisicamente ed è negoziato su Euronext Paris e Amsterdam.

Entrambi gli ETP prevedono una commissione annuale di gestione del 2,5%, ben superiore a quelle applicate da molti prodotti di investimento su Bitcoin ed Ether in Europa.

L’ETP su Zcash segue l’arrivo dell’ ETF Zcash di Grayscale negli Stati Uniti, negoziato su NYSE Arca con il ticker ZCSH. L’aggiunta di prodotti su Zcash negli Stati Uniti e in Europa riflette il crescente interesse istituzionale per la criptovaluta orientata alla privacy.

Correlato: Qureshi di Dragonfly chiede la fine del fondo per lo sviluppo di Zcash dopo il 2028

Il rally di Zcash riporta l’attenzione sui confronti con Bitcoin

La mossa arriva dopo che Zcash è emersa come una delle criptovalute con le migliori performance del mercato, superando di recente i 1.500 dollari e guadagnando quasi il 1.100% nell’ultimo anno, secondo CoinMarketCap dati.

Il rally ha riportato l’attenzione sul potenziale di Zcash come alternativa a Bitcoin (BTC). Zach Pandl, responsabile della ricerca di Grayscale, ha sostenuto che Zcash potrebbe beneficiare dei “vantaggi del secondo arrivato”, che potrebbero aiutarla a superare gli effetti di rete consolidati di Bitcoin, un risultato che alternative precedenti come Litecoin (LTC) hanno faticato a raggiungere.

L’interesse per Zcash si è esteso anche al settore del mining. Fortitude Digital Mining ha dichiarato a Cointelegraph di aver estratto circa il 28% di tutti gli ZEC prodotti nella prima metà del 2026, a dimostrazione della portata delle sue operazioni sulla rete. La società ha affermato che il suo interesse per Zcash si basa sul suo modello proof-of-work, sull’offerta limitata e sulle caratteristiche di privacy.

Correlato: L’aggiornamento Ironwood di Zcash rischia un possibile ritardo per la preparazione insufficiente dell’infrastruttura



