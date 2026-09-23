Il presidente Donald Trump ha reso noto un acquisto di azioni Strategy effettuato a luglio, mentre la sua amministrazione continua a portare avanti la politica sulle criptovalute attraverso le autorità di regolamentazione federali e il Congresso.

Il presidente Donald Trump ha reso noto di aver acquistato a luglio azioni Strategy per un valore compreso tra 50.001 e 100.000 dollari, secondo una dichiarazione dell’US Office of Government Ethics pubblicata martedì.

La dichiarazione mostra che Trump ha acquistato azioni Strategy per un valore compreso tra 50.001 e 100.000 dollari il 27 luglio, dopo un acquisto più contenuto, compreso tra 1.001 e 15.000 dollari, effettuato tre giorni prima. Strategy è la maggiore società quotata al mondo per riserve aziendali di Bitcoin, con 846.000 BTC, secondo i dati di BitcoinTreasuries.net.

Trump ha inoltre reso note transazioni riguardanti diverse altre società legate alle criptovalute, tra cui un acquisto di azioni Coinbase e la vendita a luglio di azioni dei miner di Bitcoin MARA Holdings e CleanSpark. L’acquisto di Strategy del 27 luglio è stato il più consistente tra le transazioni legate alle criptovalute individuate nella dichiarazione.

Le 10 principali società con riserve di Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

La transazione ha eguagliato il maggiore acquisto di Strategy reso noto in precedenza da Trump: un’operazione da 50.001 a 100.000 dollari effettuata il 12 febbraio, secondo BitcoinTreasuries.NET. I suoi conti hanno inoltre riportato diversi acquisti e vendite più contenuti di azioni Strategy quest’anno.

Le dichiarazioni non mostrano quante azioni Strategy rimangano nel portafoglio di Trump, poiché le transazioni sono riportate per fasce di valore e non come saldo progressivo delle azioni.

Acquisto di Strategy: una piccola parte dell’attività più ampia del portafoglio

L’acquisto di Strategy ha rappresentato una piccola parte dell’attività più ampia del portafoglio di Trump a luglio. La dichiarazione mostra vendite di azioni Microsoft e Amazon per un valore compreso tra 5 milioni e 25 milioni di dollari ciascuna il 20 luglio, insieme a diversi acquisti e vendite valutati tra 1 milione e 5 milioni di dollari.

Martedì, la Casa Bianca ha dichiarato alla CNBC che il portafoglio azionario e obbligazionario di Trump è gestito autonomamente da istituzioni finanziarie terze, senza l’intervento di Trump o della sua famiglia.

Le azioni Strategy hanno guadagnato quasi il 30% negli ultimi cinque giorni di contrattazione e circa il 37% nell’ultimo mese, secondo i dati di Yahoo Finance.

Azioni Strategy (MSTR). Fonte: Yahoo Finance

La dichiarazione arriva nel contesto dell’iniziativa sulla politica crypto

La dichiarazione di Trump su Strategy arriva mentre la sua amministrazione ha portato avanti una serie di politiche volte a sostenere l’industria crypto statunitense, anche se una legislazione completa sulla struttura del mercato continua a essere bloccata al Congresso.

Sebbene il Senato non sia riuscito a far avanzare il CLARITY Act il 15 settembre, le autorità di regolamentazione federali hanno proceduto avvalendosi dei poteri già esistenti. Due giorni dopo il voto fallito sulla chiusura del dibattito, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha autorizzato, nell’ambito di una esenzione temporanea, la negoziazione on-chain limitata di azioni statunitensi tokenizzate, mentre la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha allentato i requisiti di registrazione per alcuni fornitori di software che offrono accesso ai mercati regolamentati dei derivati.

La CFTC ha inoltre inviato alla Casa Bianca, per la revisione, un’iniziativa più ampia di regolamentazione del mercato crypto il 17 settembre. Intitolata “Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets”, l’iniziativa è ancora nelle fasi preliminari e non è ancora diventata una proposta formale.

Fonte: CFTC

L’iniziativa dell’amministrazione sulle criptovalute si è estesa anche al Bitcoin. La scorsa settimana, la House Financial Services Committee ha votato 28-21 per far avanzare una legge che sancirebbe per legge la Strategic Bitcoin Reserve di Trump e imporrebbe che i Bitcoin collocati nella riserva siano detenuti per almeno 20 anni.

Il governo statunitense detiene attualmente circa 324.527 BTC, secondo i dati di Arkham Intelligence.

Rivista: Vincitori e perdenti delle nuove regole della SEC sulle azioni tokenizzate