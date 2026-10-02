La rete layer-2 di Ethereum Blast sta chiudendo dopo che i suoi costi operativi hanno superato i ricavi generati dalla chain.

In un post pubblicato venerdì su X, Blast ha affermato di non vedere “alcun percorso credibile” per rendere la rete economicamente sostenibile e ha chiesto agli utenti di ritirare i propri asset sulla mainnet di Ethereum.

«Abbiamo lanciato Blast con l’obiettivo di costruire una chain autosostenibile per utenti e sviluppatori», ha dichiarato il team. «Purtroppo, l’economia della gestione della chain non è più sostenibile.»

Fonte: Blast

La rete ridurrà il ritardo dei prelievi a 24 ore, anche se i prelievi saranno temporaneamente non disponibili mentre Blast disimpegna i propri asset Lido, un processo che dovrebbe richiedere circa una settimana.

Gli utenti avranno tempo fino al 26 ottobre per effettuare prelievi tramite l’interfaccia di Blast. Dopodiché, gli asset resteranno accessibili, ma per i prelievi gli utenti dovranno interagire direttamente con i contratti bridge di Blast su Ethereum.

Blast ha dichiarato che pubblicherà istruzioni per effettuare i prelievi direttamente tramite i contratti bridge prima della scadenza del 26 ottobre e ha invitato gli utenti a trasferire i propri asset sulla mainnet di Ethereum entro tale data.

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Blast è emersa dal boom degli NFT di Blur

Blast è stata fondata da Tieshun “Pacman” Roquerre, fondatore del marketplace di NFT Blur, lanciato nell’ottobre 2022 e rapidamente diventato un concorrente di OpenSea, puntando sui trader professionisti con incentivi in token. Entro la fine del 2022, Blur aveva superato l’allora principale marketplace di NFT OpenSea per volume di scambi e aveva ampliato il proprio vantaggio all’inizio del 2023, anche grazie al suo airdrop di token e alle ricompense per i trader.

Roquerre ha presentato Blast nel novembre 2023 con un rendimento nativo su Ether (ETH) e stablecoin e un programma di punti legato a un previsto airdrop di token. La strategia ha contribuito ad attirare oltre 2 miliardi di dollari in depositi prima che la sua mainnet venisse lanciata nel febbraio 2024.

Il TVL della DeFi di Blast è diminuito di oltre il 98% dal suo picco di giugno 2024. Fonte: DefiLlama

Tuttavia, la crescita di Blast si è rivelata difficile da sostenere nel contesto di una più ampia flessione del mercato degli NFT. Il valore totale bloccato nella sua DeFi è diminuito costantemente dal picco di circa 2,2 miliardi di dollari raggiunto nel giugno 2024, calando di oltre il 98% da allora, secondo i dati di DeFiLlama.

Blur ha subito un calo analogo. Il suo valore totale bloccato, salito oltre i 200 milioni di dollari al picco raggiunto all’inizio del 2024, ora si attesta a circa 27 milioni di dollari.

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