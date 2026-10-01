I ricercatori che hanno analizzato l’ecosistema delle stablecoin in America Latina hanno avvertito che «la fragilità del sistema è concentrata nel suo strato più sottile»: appena 16 delle 494 aziende si concentrano principalmente su liquidità all’ingrosso, tesoreria e credito.

Secondo Amit Chu, partner di Verda Ventures, l’ecosistema dei pagamenti in stablecoin dell’America Latina potrebbe dipendere da un piccolo gruppo di fornitori di liquidità sottostanti, mettendo potenzialmente a rischio la capacità dei clienti di convertire i propri fondi in valuta locale se un fornitore chiave perde l’accesso ai servizi bancari.

In un rapporto pubblicato di recente dalle società di venture capital crypto Varys Capital e Verda Ventures, basato sul database Stablescape di Verda, i ricercatori hanno analizzato 494 società nella regione, ma ne hanno individuate solo 16 la cui attività principale consiste nel fornire liquidità all’ingrosso da stablecoin a valute fiat, servizi di tesoreria aziendale e credito, avvertendo che «la fragilità del sistema è concentrata nel suo strato più sottile».

«Ci sono molti venditori di liquidità e pochissimi specialisti. Ciò che non possiamo vedere dai dati pubblici è quanti di loro assorbano il rischio valutario e quanti lo trasferiscano agli stessi pochi desk ed exchange. La nostra opinione è che sia la seconda ipotesi, ed è questa la fragilità indicata dal rapporto», ha dichiarato Chu a Cointelegraph.

Le stablecoin stanno svolgendo un ruolo crescente nell’economia crypto dell’America Latina. Secondo un rapporto di Chainalysis pubblicato a settembre, a giugno 2026 le stablecoin rappresentavano il 32,1% del valore crypto transfrontaliero, il 22,1% dell’attività P2P nazionale e il 17,6% dei saldi dei wallet personali nella regione.

Countries with the greatest monetary instability exhibited the fastest growth in stablecoin adoption. Fonte: Varys Capital and Verda Ventures

Chu ha affermato che un’interruzione che colpisse un fornitore chiave potrebbe lasciare gli utenti con stablecoin, costretti a sostenere costi più elevati o ad affrontare ritardi nella conversione in valuta locale.

«Il problema sarebbe nelle uscite. Gli spread si allargherebbero, i prelievi verso i conti bancari locali rallenterebbero o si fermerebbero e i fondi in transito presso il desk fallito potrebbero rimanere bloccati», ha detto.

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Tuttavia, il rapporto non stabilisce in quale misura la liquidità stessa sia concentrata. Chu ha affermato che Stablescape non monitora i volumi delle transazioni e non fornisce dati sulle quote di mercato. Gli exchange e le società di pagamento classificate altrove nel database forniscono anch’esse liquidità, sebbene Chu abbia affermato che Verda ritiene che alcune dipendano in ultima analisi dagli stessi desk sottostanti.

Chu ha affermato che le licenze sono la leva più importante per ridurre la concentrazione, poiché regole più chiare renderebbero più facile per le banche servire i fornitori di liquidità. Ha inoltre indicato le stablecoin in valuta locale, che potrebbero consentire a un numero maggiore di market maker di regolare le transazioni on-chain, mentre le società di trading globali stanno iniziando a quotare coppie valutarie latinoamericane.

Chu ha inoltre messo in guardia dal presumere che un numero ridotto di specialisti indichi necessariamente un problema.

«Anche i mercati FX maturi hanno molti meno dealer rispetto alle società rivolte ai clienti. Ciò che conta sono la ridondanza e il capitale», ha detto.

«Ogni valuta principale dovrebbe avere diversi desk indipendenti e adeguatamente capitalizzati, con rapporti bancari separati, e ogni wallet dovrebbe poter instradare le transazioni tra più operatori.»

Il rapporto ha generalmente identificato l’America Latina come un’opportunità di crescita, in particolare per le aziende che operano nei pagamenti transfrontalieri. Sosteneva che i sistemi bancari frammentati e i trasferimenti costosi creano domanda per servizi che rendano più semplice per persone e aziende spostare denaro tra i Paesi.

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