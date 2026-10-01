Chu ha affermato che un’interruzione che colpisse un fornitore chiave potrebbe lasciare gli utenti con stablecoin, costretti a sostenere costi più elevati o ad affrontare ritardi nella conversione in valuta locale.
«Il problema sarebbe nelle uscite. Gli spread si allargherebbero, i prelievi verso i conti bancari locali rallenterebbero o si fermerebbero e i fondi in transito presso il desk fallito potrebbero rimanere bloccati», ha detto.
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Tuttavia, il rapporto non stabilisce in quale misura la liquidità stessa sia concentrata. Chu ha affermato che Stablescape non monitora i volumi delle transazioni e non fornisce dati sulle quote di mercato. Gli exchange e le società di pagamento classificate altrove nel database forniscono anch’esse liquidità, sebbene Chu abbia affermato che Verda ritiene che alcune dipendano in ultima analisi dagli stessi desk sottostanti.
Chu ha affermato che le licenze sono la leva più importante per ridurre la concentrazione, poiché regole più chiare renderebbero più facile per le banche servire i fornitori di liquidità. Ha inoltre indicato le stablecoin in valuta locale, che potrebbero consentire a un numero maggiore di market maker di regolare le transazioni on-chain, mentre le società di trading globali stanno iniziando a quotare coppie valutarie latinoamericane.
Chu ha inoltre messo in guardia dal presumere che un numero ridotto di specialisti indichi necessariamente un problema.
«Anche i mercati FX maturi hanno molti meno dealer rispetto alle società rivolte ai clienti. Ciò che conta sono la ridondanza e il capitale», ha detto.
«Ogni valuta principale dovrebbe avere diversi desk indipendenti e adeguatamente capitalizzati, con rapporti bancari separati, e ogni wallet dovrebbe poter instradare le transazioni tra più operatori.»
Il rapporto ha generalmente identificato l’America Latina come un’opportunità di crescita, in particolare per le aziende che operano nei pagamenti transfrontalieri. Sosteneva che i sistemi bancari frammentati e i trasferimenti costosi creano domanda per servizi che rendano più semplice per persone e aziende spostare denaro tra i Paesi.
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